Betört a Capitoliumba, majd lenyúlta a demokrata házelnök laptopját, amit át akart adni az oroszoknak

Az osztrák kormány február 7-ig terjesztette ki a kijárási korlátozások hatályát.

Az osztrák kormány február 7-ig terjesztette ki a kijárási korlátozások hatályát. Sebastian Kurz néppárti-környezetvédő kabinetje eredetileg január 25-ig tervezte az elzárások meghosszabbítását. A televíziós állomások által is közvetített sajtóértekezleten ezúttal a tartományok képviselői is részt vettek, hangsúlyozandó az országos összefogást. Szombaton a kormány a munkáltatói és munkavállalói szervezetekkel is egyeztetett. A politikusok felvonulásával a helyzet komolyságát kívánták nyomatékosítani, mindenekelőtt a covid vírus brit mutációjának veszélyeire akarták felhívni a figyelmet. A cél az is volt, hogy a lakosságot arra intsék, tartsák magukat az előírásokhoz. Felmérések szerint az osztrákok a rendelkezéseknek csak a 30 százalékát tartották be az utóbbi hetekben. Január 25-i hatállyal kötelező lesz a hagyományos papírmaszkot FFP2 típusúra cserélni, ez utóbbi ugyanis hatékonyabban szűri ki a levegőben lévő fertőző részecskéket. Az előírás egyelőre a kereskedelemre és a tömegközlekedésre, később minden boltra és kulturális intézményre vonatkozik, hatálya kiterjed minden 14 év feletti lakosra. A 65 éven felüliek postán 10 darab FFP2 jelzésű maszkot kapnak ingyen január végéig. A nagy bevásárlóközpontok jelezték, hogy beszerzési áron fogják adni a védőt, jól értesültek szerint 1 euróért. A gondoskodó állam figyelme arra is kiterjedt, hogy a szakállt viselő férfiakat figyelmeztesse a maszk hatékonysága érdekében szőrzetük ritkítására. További változtatásként az emberek közötti távolságtartás minimumát egy méterről kettőre növelik. A kancellár közölte, hogy február 8-án akkor térnek vissza a normalitáshoz, ha 100 ezer lakosra hétnapos átlagban 50 új fertőzés jut. Ez napi 700 új esetnek felel meg. Rudolf Anschober egészségügyi miniszter szerint a húsvét hozhat majd kedvező fordulatot, részben a melegebb idő következtében, részben a növekvő beoltottság hatására. Tudni kell, hogy az éttermek, szállodák, színházak, mozik nem fognak kinyitni februárban. A fodrászatok és más „testközeli” szolgáltatók február 8-tól az aktuális rendelkezések szerint nyithatnak, de kizárólag minőségi maszkban. A szakértőkkel és a kormánypolitikusokkal szemben a tartományok akarata érvényesült a téli sportok fenntartásában, a síelés és a korcsolyázás továbbra is engedélyezett, a változtatásról helyi szinten döntenek. Egyelőre tartományoktól függően kezdődik az iskolai téli szünetet, a szülői szervezetek egységesítést követelnek. Várhatóan február 15-én indul majd az iskolai tanítás, addig digitális oktatás zajlik. Az általános és középiskolákban ötmillió gyorstesztet osztottak ki, a tanulók január 18-tól saját maguk ellenőrizhetik, hogy fertőzöttek-e a covidtól. Az alsótagozatosok hazavihetik a tesztet, hogy szüleik mérjék őket. Az állami korlátozásokkal szembeni növekvő türelmetlenséget fejezte ki az a tízezer ember, akik sípokkal, kolompokkal felszerelve tüntettek szombaton Bécs belvárosában. Fittyet hánytak a gyülekezésről kiadott rendőri tilalomra, s az emberek többsége maszkot sem viselt. Helyszíni beszámolók szerint főleg szélsőjobboldali szervezetek irányították a megmozdulást, ott volt a szabadságpárt volt elnöke, Heinz-Christian Strache is, akit állítólagos önvédelemből nem engedtek a szervezők beszédet mondani. Gernot Blümel pénzügyminiszter ezzel szemben újabb pénzügyi támogatást jelentett be: a kieső bevételekre kérhető bónuszt, amely a 2019-es év azonos hónapjához viszonyítandó. Azok a vállalkozások igényelhetik a havonta legfeljebb 60 ezer eurós összeget, amelyek forgalma minimum 40 százalékot esett. Az érintettek többsége kevesli a segítséget.