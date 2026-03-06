Tényleg a spájzban vannak az oroszok?

Aligha igaz abban a formában a Magyar Nemzet értesülése, hogy az orosz hírszerzés most, az ukrán válság idején élénkült volna meg hazánkban. Lapunknak a titkosszolgálatok működését jól ismerő források ezt egyhangúlag kizárták; mint egyikük fogalmazott, "mindig is volt orosz hírszerzés, és mindig is aktív volt", az ukrán válság még nem magyarázza, hogy minőségileg is új helyzet lenne.