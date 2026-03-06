Az oroszok befolyásolni akarják a parlamenti választást.
Ha Ukrajnában megjelenik egy francia katonai magáncég, azt az oroszok kiemelt célpontnak fogják tekinteni.
A Kreml mentegetése közben a miniszterelnök politikai igazgatója leleplezte a technológiát, miszerint a közlemény smafu, pénzzel kell beavatkozni más országok belügyeibe.
A külgazdasági és külügyminiszter szerint „semmi újdonság nincs” a közvetlenül Vlagyimir Putyin felügyelete alatt álló orosz külföldi hírszerzés megállapításaiban, azt, hogy „Brüsszel” le akarja váltatni a magyar kormányt, mindenki látja.
Azt nem tudni, hogy Szergej Nariskin mire alapozta állítását, mindenesetre odaszúrt a putyini gyilkosságot emlegető Nyugatnak azzal, hogy szerinte „sátáni táncot” járnak az ellenzéki vezető koporsója körül.
Az orosz hírszerzés vezetője az afganisztáni kudarccal magyarázza a Scotland Yard közlését.
Csehországban már évek óta komoly és veszélyes orosz kémtevékenységre figyelmeztetett a hírszerzés. A 2014-ben, a vrbeticei lőszerraktárban történt robbantás egy intő jel a sok közül.
Oroszország egyenlőtlen választ adott a cseh kiutasításokra. Prága azonban további kemény intézkedéseket hozhat.
A volt jobbikos politikus a vádhatóság szerint orosz hírszerzőknek szivárogtatott energetikai ügyekről és az EP-választásról.
A csecsen emigráns meggyilkolásának ügyében a nyomozás során feltártak arra utaló jeleket, hogy orosz állami szervek lehettek a megbízók.
A szélsőséges iszlamistának tartott áldozatot már korábban is próbálták meggyilkolni. A német biztonsági szervek egy újabb Szkripal-ügytől tartanak.
Az orosz elnököt egy moszkvai fórumon ragadták el indulatai, hazája árulójának tartja az kettős ügynököt, akit valószínűleg az ő utasítására próbáltak meggyilkolni.
Az orosz külföldi hírszerzésnek nem lehet munkatársa az, akinek közeli hozzátartozója külföldi letelepedési engedéllyel rendelkezik. Szergej Nariskinról viszont éppen ez derült ki.
Tűz ütött ki az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZVR) egyik épületében szerdán Moszkva délnyugati Jaszenyevo peremvárosában.
Aligha igaz abban a formában a Magyar Nemzet értesülése, hogy az orosz hírszerzés most, az ukrán válság idején élénkült volna meg hazánkban. Lapunknak a titkosszolgálatok működését jól ismerő források ezt egyhangúlag kizárták; mint egyikük fogalmazott, "mindig is volt orosz hírszerzés, és mindig is aktív volt", az ukrán válság még nem magyarázza, hogy minőségileg is új helyzet lenne.