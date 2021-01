107 színművészetis tanár kéri az őszi félév elismerését

Vitatják az oktatás őszi felfüggesztését és járandóságuk január végi kifizetését követelik.

Mint írják, ragaszkodnak az óraadó tanárok teljesítésének elismeréséhez, járandóságuk január végi kiegyenlítéséhez. Ahhoz is ragaszkodnak, hogy az őszi szemeszter őszi szemeszterként legyen lezárva. Noha az egyetem új vezetése korábban az egyetemfoglalás miatt érvénytelenítette a félévet, ennek ellenére az oktatók szerint a tanítás online formában folyt és január végéig a vizsgaidőszak is lezajlik. Egyúttal azt is hangsúlyozzák, nem szeretnék, ha a tanulmányi rendszerben olyan manipuláció történne, amely a valós eredményt meghazudtolja. Kifogásolták azt is, hogy az a negyvenöt osztályvezető tanár - aki jelezte a vezetésnek, nem fogadja el az őszi félév érvénytelenítését - egy hete nem kapott választ. "A tanárok egy része tegnap, értesítés nélkül visszakapta a Neptun hozzáférését, de ők sem tudják a vizsgaeredményeket rögzíteni, másoknak továbbra sincs hozzáférésük." A közleményt az alábbi 107 tanár írta alá, akik tanítottak az őszi félévben a 444.hu szerint : Almási Tamás Ari Zsófi Árva László Bagossy László Balázs Gábor Bányai Tamás Báron György Berecz Bea Boldizsár Ildikó Csató Kata Csémy Melinda Cserepes Gyula Csizmadia Tibor Dargay Marcell Dés András Denk Viktória Erdélyi Attila Esztán Mónika Faur Anna Fekete Ádám Fekete Ernő Ferenczi Gábor Forgács Péter Földényi F. László Fuchs Lívia Fullajtár Andrea Gábor György Gál Eszter Garai Judit Gelencsér Gábor Gigor Attila Gimesi Dóra Golden Dániel Grecsó Zoltán Grósz Zsuzsanna Gyombolai Gábor Győrei Zsolt Hajdu Szabolcs Hegedűs D. Géza Hoffer Károly Horkay Barnabás Horváth Csaba Hutlassa Tamás Jákfalvi Magdolna Janisch Attila Kármán Emese Kárpáti Péter Karsai György Kende János Kékesi Attila Kiss Csaba Kiss Éva Kollányi Tamás Kolosi Péter Koltai M. Gábor Kotroczó Róbert Kovács D. Dániel Laufer Szilvia Lázár Zsigmond Lemhényi Réka Márk Iván Máté Krisztina Mátyássy Áron Mélyi József Nagy Zoltán Németh Gábor Neudold Júlia Novák Eszter Pálfi György Pálfi Szabolcs Papp Márta Pistyur Veronika Polgár Csaba Porogi Dorka Rába Roland Radák Judit Ragó Anett Rigó Péter Róbert Júlia Ruff-Kiss Ágnes Schulze Éva Schwechtje Mihàly Sellő Hajnal Selmeczi György Standeisky Éva Stőhr Lóránt Szabó Iván Szabó Mónika Székely Kriszta Szilágyi Bálint Szórád Máté Szöllősi Barnabás Tallér Zsófia Tárnoki Márk Tasnádi István Téri Gáspár Tóth Péter Turcsány Villő Upor László Várady Zsuzsi Varga Anikó Wierdl Eszter Zalán Márk Zányi Tamás Zeke Edit Zurbó Dorottya Zsótér Sándor