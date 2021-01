Teljes védelmet nyújt a második orosz vakcina

Legalábbis az orosz egészségügyi hatóság ezt állítja. Az EpiVacCorona tömeggyártása februárban indul.

Százszázalékos a második orosz vakcina, a novoszibirszki Vektor virológiai és biotechnológiai kutatóközpont által kifejlesztett EpiVacCorona immunológiai hatékonysága az új koronavírusos fertőzéssel szemben a klinikai tesztek alapján – közölte kedden az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet, a Roszpotrebnadzor. „Egy vakcina hatékonysága az immunológiai hatékonyságából és megelőző hatékonyságából tevődik össze. A klinikai tesztelés első és második fázisa alapján az EpiVacCorona immunológiai hatékonysága 100 százalékos” – áll a közleményben. Az EpiVacCorona - a SARS-CoV-2 koronavírus elleni epitópvakcina - peptid antigén alapú oltóanyag, amely október 14-én kapta meg a feltételes bejegyzést Oroszországban. Ezt követően megkezdődött „posztregisztrációs” tesztelése, dokumentációját pedig eljuttatták az Egészségügyi Világszervezethez (WHO). Korábbi közlés szerint 2020 végéig 50 ezer dózist terveznek gyártani belőle. Oroszoroszágban a december 5-én elindított, elsősorban a veszélyeztetett társadalmi és foglalkozási csoportokat érintő kiterjedt vakcináció után hétfőn megkezdődött a tömeges védőoltás. A kampány keretében alapvetően az elsőként kifejlesztett Szputnyik V-t injekciózzák be, de egyes régiókban, kisebb mennyiségben használják az EpiVacCoronát is, amelynek tömeggyártása februárban indul be. Dmitrij Morozov, az orosz parlamenti alsóház egészségügyi bizottságának elnöke kedden szorgalmazta, hogy Oroszország vezessen be elektronikus Covid-19-igazolványt. Mint mondta, az azzal összesített makroadatok segítik az egészségügyi rendszert a járványkezelés tervezésében. Hozzátette, hogy mindehhez szigorú adatvédelemre van szükség. Az orosz régiók közül elsőként Baskírföldön vezettek be ilyen igazolványt. A kedden közzétett hivatalos adatok szerint Oroszországban az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma az elmúlt napon 23 586-tal 3 568 209-re emelkedett. A napi növekmény 0,6 százalék, az új esetek 11,2 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 544 151, a halálos áldozatoké 586-tal 66 623-ra, a felépülteké pedig 23 262-vel 3 002 026-ra emelkedett. Moszkvában a halottak száma 84 volt, ami példátlanul magas érték a járvány kezdete óta. Az előző rekordot, 81 fővel, pénteken jegyezték fel az orosz fővárosban. Az országban a járvány kezdete óta több mint 97,3 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 257 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Új koronavírusos fertőzés gyanújával 615 951 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.