Szijjártó: Már vizsgálják az OGYÉI szakemberei az orosz vakcinát

Indoklásuk szerint „nincs feltüntetve, hogy a mesék a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésmintákat jelenítenek meg.”

A fővárosi kormányhivatal fogyasztóvédelmi eljárás keretében állapította meg, hogy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat a Meseország mindenkié című könyv értékesítésekor az azt kiadó Labrisz Egyesület. A közérdekű bejelentésre indult vizsgálatban azt állapították meg, hogy „a könyv értékesítése mesekönyvként történik, amire a megnevezés és a borítón lévő grafikus ábrázolás is utal, de az nincs feltüntetve, hogy a mesék a hagyományos nemi szerepektől eltérő viselkedésmintákat jelenítenek meg. Így a fogyasztók tudtukon kívül a mesék szokott tartalmán túlmutató tartalommal találkozhatnak, és a könyv megvásárlásáról félrevezető információk alapján dönthetnek.” Szerintük mivel a fogyasztók nem kapnak előzetes tájékoztatást a könyv tartalmáról és témaköréről, sérülnek a megfelelő tájékoztatáshoz való jogaik és érdekeik, ami által az egyesület tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósít meg. A hatóság ezért kötelezte az egyesületet, hogy nyújtson mindig teljes körű tájékoztatást a tevékenységi körét érintő áruk esetleges értékesítésével kapcsolatban. A kötelezést a Meseország mindenkié című könyv esetében is alkalmazni kell.

Nagy botrányt kavart ősszel, amikor Dúró Dóra, a Mi Hazánk parlamenti képviselője szeptember végén nyilvánosan ledarálta a könyv egyik példányát, majd később egy másik általa „homoszexuális propagandának” nevezett kiadványt is. Később pszichológusok tömege állt ki a Meseország mindenkié mellett: szerintük a könyv fontossága és különlegessége a sokféleségben rejlik, nyilatkozatukban pedig felidézték Bagdy Emőke állásfoglalását is, amely szerint a gendermesék veszélyt jelentenek a gyerekekre. Később nyolc civil szervezet az ombudsmanhoz fordult : a Társaság a Szabadságjogokért közleménye szerint a kiadványban semmiféle szexuális tartalom nincs, nem buzdít senkit arra, hogy váljon homoszexuálissá – vagy más marginalizált csoport tagjává –, egyszerűen megmutatja, hogy ilyen emberek is léteznek. Orbán Viktor miniszterelnök mégis úgy fogalmazott október 4-i rádiónyilatkozatában, hogy „Magyarország a homoszexualitás tekintetében egy toleráns, türelmes ország” mindaddig, amíg „békén hagyják a gyerekeinket” – tették hozzá. Több önkormányzatban eközben kezdeményezte, hogy a könyvet kitiltsák az óvodákból.