Karikó Katalint Szeged díszpolgárává választják

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a józan ész azt diktálná, hogy harmonikus együttműködés legyen a két ország között.

Hollandia és Magyarország együttműködése sokkal jobb lenne, ha a kölcsönös tiszteleten alapulna, és a hollandok kevesebbet foglalkoznának a magyar belügyekkel – közölte az MTI-vel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden, miután Hágában tárgyalt Stef Blok holland külügyminiszterrel. A tárcavezető szerint Magyarországnak Hollandiával kettős a kapcsolatrendszere. – A józan ész azt diktálná, hogy harmonikus együttműködés legyen a két ország között, és gazdasági szempontból ez így is van, hiszen Hollandia Magyarország hetedik legjelentősebb kereskedelmi partnere, és a tizedik legjelentősebb befektetői közösséget a holland vállalatok alkotják Magyarországon – mondta. Magyarország a világjárvány alatt is jelentős támogatást adott hét holland vállalatnak, hogy összesen 3,5 milliárd forintnyi beruházást hajtsanak végre Magyarországon, aminek nyomán 1550 munkahelyet meg is tudtak védeni. – Emellett a Shellel kötött hosszú távú gázvásárlási megállapodás a horvátországi LNG-terminálon keresztül biztosítja azt, hogy nem orosz forrásból is tud Magyarország most már hosszú távon gázt vásárolni, ami hozzájárul a magyar gázellátás biztonságának további növeléséhez – tette hozzá. – Ugyanakkor politikai szinten folyamatos támadások érnek minket Hollandia részéről, ezeket sajnálatosnak tartjuk. Nekünk soha nem volt életcélunk az, hogy beavatkozzunk a holland belpolitikába. Nyilvánvalóan most kárörvendve nézhetnénk, ahogyan a holland kormánynak le kellett mondani a jogállamiság csődje miatt, ahogyan arról a saját miniszterelnökük beszélt, de ez nem a mi dolgunk, ez a hollandok dolga, majd ők ezt meg fogják érteni – mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a kétoldalú együttműködés sokkal jobb lenne, ha a hollandok kevesebbet foglalkoznának a magyar belügyekkel, és kevesebb „politikailag vagy ideológiailag motivált” támadást indítanának Magyarország ellen. – Én abban reménykedem, hogy a kiválóan működő gazdasági, kereskedelmi kapcsolatok egy idő után majd a politikai kapcsolatainkra is pozitív hatással lesznek – mondta a hírügynökségnek Szijjártó Péter.