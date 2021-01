Krónikus karikatúra - Első fokon pert nyert a Népszava

Elindulhatnak az elvileg 2014-től már élő támogatási programok.

Megjelent a Magyar Közlönyben a Norvég Alapról szóló kormányrendelet, így elindulhatnak az elvileg 2014-től már élő (de a norvég és a magyar kormány közötti viták miatt a valóságban nem működő) támogatási programok. Lapunk még novemberben írta meg , hogy az év végével a magyar kormány felpörgette a tárgyalásokat, hogy karácsonyig meglegyen a megállapodás, mert a politikai vita ellenére valójában egy percig sem szerettek volna lemondani a jelentős mértékű külföldi forrásról. Ennek megfelelően december 21-én alá is írták az Alapról szóló kétoldalú egyezményt. Ennek értelmében Magyarország összesen 108,9 millió eurót fordíthat innovációra, oktatási-, és versenyképességi programokra, társadalmi felzárkóztatásra, az alapvető szabadságjogok erősítésére, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megteremtésére. A konkrét szakmai programok kidolgozásában (melyek a leendő pályázati források alapját képezik majd) a magyar és a norvég kormány együttműködik – áll a kormányrendeletben. A magyar fél az Innovációs és Technológiai Minisztériumot jelölte ki mint nemzeti kapcsolattartót a Norvég Alapot kezelő programszervezet felé. A támogatások megfelelő felhasználását ugyanakkor az egyéb uniós támogatásokat is ellenőrző brüsszeli főigazgatóság felügyeli majd. A civil alap pénzeinek felhasználásáról egy pályázat útján kijelölt szervezet dönt majd, erről a magyar és a norvég kormánynak közösen kell megállapodnia. A magyar és a norvég kormány között 2014 óta folyt a vita az Alapról, a parlament ekkor fogadta el a külföldről is támogatott civil szervezeteket megbélyegző törvényt, majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számos ilyen szervezetnél vizsgálatot indított, melynek hatályára felfüggesztette azok adószámát. Több a kormány által „sorosistának” nevezett civil szervezet székhelyén a rendőrség és a NAV emberei házkutatást is tartottak, ennek során Móra Veronikát, a Norvég Civil Alap támogatásait kezelő Ökotárs Alapítvány vezetőjét előállították. A vizsgálatok minden esetben eredménytelenül zárultak.