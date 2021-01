Diákjai szeme láttára, online óraadás közben halt meg a tanárnő

Az otthonról oktató 52 éves pedagógust sem a férje, sem a kiérkező mentők nem tudták újraéleszteni.

Elhunyt hétfőn egy Bács-Kiskun megyei középiskola pedagógusa, miközben online tornaórát tartott egy osztálynak, a sokkoló pillanatokat több mint húsz diák nézte végig írta szerdán a Bors . Negyedóra telhetett el az órából, amikor arra lettünk figyelmesek, hogy fennakadtak a szemei, a szája mintha egy kicsit habzott volna, aztán pedig leesett a székről – idézte fel a történtekeket az egyik tizenegyedik osztályos diák. Mint mondta, a szerencsétlenül járt tanárnő mindig bekapcsolta a kameráját és a mikrofont is, így a rosszulléte minden mozzanatát rögtön látták és hallották. Azonnal kiabálni kezdték a nevét, telefonon is próbálták hívni többen. A szobájába érkező férje, majd a percek alatt kiérkező mentők is próbálták újraéleszteni az asszonyt, de már nem tudtak segíteni rajta. A Bors hozzáfűzte, az elhunyt tanárnő egy végzős osztálynak az osztályfőnöke is volt. Az iskola kegyeleti okokra hivatkozva nem akart nyilatkozni. Egy, a lap által megkérdezett szakértő szerint a tragédiát végignéző és átélő diákoknak egy pszichológus vagy pszichoterapeuta segíthet a trauma feldolgozásában.