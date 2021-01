Évekig terrorizálta volt családját a szemesi férfi

Két rendbeli kapcsolati erőszak miatt emelt vádat a siófoki ügyészség azzal a férfival szemben, aki fizikailag és lelkileg is bántalmazta volt feleségét és közös fiúkat.

Az 52 éves vádlott és felesége 2015-ben váltak el, ekkor a nő és közös nagykorú gyermekük elköltözött a férfi balatonszemesi házából. Két évvel később azonban anyagi okok miatt kénytelenek voltak visszaköltözni a vádlott ingatlanába, s ettől kezdve a férfi napi szinten megkeserítette az életüket: rendszeresen szidalmazta, becsmérelte és különböző sértő jelzőkkel illette őket. A verbális bántalmazás mellett előfordult, hogy a férfi a volt feleségére támadt, melyet 24 éves fiúk akadályozott meg, akit ezért a vádlott később több alkalommal késsel életveszélyesen megfenyegetett. Többször előfordult, hogy a férfi részegen üvöltözött hajdani párjával és a fiával, ilyenkor felborogatta a bútorokat, s a lakást is összepiszkította. A sértettek többször is kihívták a rendőröket, a vádlott ráadásul többször is gyógykezelésen is részt vett, a helyzet azonban nem változott. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést és pártfogó kirendelését indítványozta a férfi ellen a vádiratban.