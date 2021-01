Haszan Róháni: „Ostoba terrorista” a távozó Donald Trump

Eduardo Pazuello brazil szövetségi belügyminiszter is elismerte, hogy az egészségügyi ellátás romokban hever.

Egyre drámaibb helyzet alakul ki a brazíliai esőerdő közepén található metropoliszban, Manausban. Összeomlott az egészségügyi rendszer, aki teheti, menekül innen. Inkább azonban csak a tehetősebbeknek van módjuk erre, mivel a várost, különleges elhelyezkedése miatt vagy repülővel, vagy hajóval lehet elhagyni. Manausban egy kórházban például az év eleve óta 150 százalékkal nőtt a betegek száma, minden ágy foglalt. Sokak állapota kritikus, oxigénre lenne szükségük, de ebből is hiány van. Manausban ugyan létezik egy cég, amely oxigént állít elő, de ötször akkora kapacitásra lenne szükség, mint amennyit a White Martins nevű vállalat előállít. A drága magánkórházak sem jelentenek már menedéket: nem vesznek fel több beteget. Eduardo Pazuello brazil szövetségi belügyminiszter is elismerte, hogy az egészségügyi ellátás romokban hever. Moacir Lopes, a brazil egészségügyi dolgozók és ápolók szakszervezetének igazgatója a Deutsche Wellének elmondta, abban, hogy ilyen állapotok alakulhattak ki, Jair Bolsonaro kormányzatát is felelősség terheli, hiszen az elnök folyamatosan igyekszik kisebbíteni a járvány jelentőségét. Pedig az Egyesült Államok után a világban Brazíliában vesztették életüket a legtöbben a Covid-19 következtében, több mint 210 ezren, s a 210 milliós országban bizonyítottan 8,5 millióan kapták el a koronavírust, de a valós szám ennél természetesen jóval magasabb. Az elnök és adminisztrációjának hozzáállása a lakosság magatartásán is érzékelhető. Az emberek egyre kevésbé veszik komolyan az elengedhetetlen óvintézkedéseket, a tengerparton, a Copacabanán és az Ipanemán nem tartják a kellő távolságot. „Nem gondolhatjuk azt, hogy képesek leszünk jobb belátásra bírni az embereket” – jelentette ki Chrystina Barros, a Rio de Janeirói Egyetem munkatársa. A január különösen veszélyes, hiszen ekkor még tombol a nyár Brazíliában, a legtöbben ilyenkor veszik ki szabadságukat. A drámai állapotok ellenére Bolsonaro népszerűsége nőtt a járvány alatt, mert – a korábbi baloldali kormányok mintájára – komoly állami támogatásban részesítette a szegényebbeket. De egyre többen kezdik látni, hogy járványkezelése mennyire súlyos károkat okoz az országnak. Múlt héten a nagy metropoliszokban, Rióban, Sao Paulóban, illetve a fővárosban, Brasíliában az emberek az erkélyen tüntettek a jobboldali populista elnök ellen és lemondását követelték. Ami különösen aggasztó: Manausban feltűnt a koronavírus egy újabb mutációja, s még nem tudni, hogy az oltóanyagok hatékonyak lesznek-e vele szemben.