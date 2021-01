Lecsaptak a buszsávokban pofátlankodó autósokra a fővárosban

Máshol általában az egészségügyi hatóságban bíznak az emberek, mi leginkább az egészségügyi dolgozókra és gyógyszerészekre hallgatunk higiénia-ügyben, de a „doktor Google” még mindig a barátunk egy 16 országban végzett felmérés szerint.

Tízből kilenc ember gyakrabban mos kezet a járványügyi helyzet hatására, a ruhákat azonban csak a megkérdezettek harmada mossa és fertőtleníti a korábbiaknál körültekintőbben. Bár higiéniás kérdésekben a magyarok leginkább az egészségügyi szakembereknek hisznek, sokan hallgatnak a család és a barátok tanácsaira, illetve szívesen tájékozódnak az internetről is – derült ki a Lysol fertőtlenítő termékcsaládot forgalmazó Reckitt Benckiser által készített reprezentatív kutatásból, amelynek keretében 16 országban, köztük Magyarországon vizsgálták az emberek higiéniai és fertőtlenítési szokásait.

A felmérés vizsgálta, mennyire tudatosak az emberek a szennyesükben található mikrobákkal kapcsolatban, hiszen a ruhákon számos vírus és baktérium is megtelepedhet. Az eredmények szerint a magyar lakosság több mint kétharmada emiatt egyáltalán nem aggódik, a másik harmadukat pedig csak kis mértékben nyugtalanítja, hogy milyen fertőzésveszélynek vannak kitéve a mosatlan textilek miatt. Pedig a vírusok, baktériumok és gombák a legmeglepőbb helyeken, például nemcsak a kemény, de a puha felületeken is megragadhatnak. Éppen ezért fontos az otthonunk rendszeres takarítása és az olyan helyek fertőtlenítése is, mint például a párnák, párnahuzatok, kárpitozott bútorok, hátizsákok, kisállatfekhelyek felülete.

Nem aggódunk, de többet fertőtlenítünk

Hazánk lakosságának harmadát szinte egyáltalán nem aggasztja az otthoni felületeken található baktériumok és vírusok jelenléte. Érdekes, hogy a felmérésben résztvevő országok közül a kórokozókkal kapcsolatos tudatosság terén élen jár Argentína és Románia, őket követi Spanyolország, majd Vietnám és Törökország. A magyaroknál csak az osztrákok és a svájciak aggódnak kevésbé az otthoni kórokozók miatt. A járványügyi helyzet hatására a magyarok azért sokat változtattak a személyes higiénia és környezetük tisztán tartása tekintetében. Tízből kilenc megkérdezett azt mondta, gyakrabban mos kezet és ugyanennyien többször használnak kézfertőtlenítőt is. A válaszadók kétharmada nemcsak gyakrabban, de hosszabb ideig is mos kezet, míg 70 százalékuk az otthoni felületeket is több alkalommal fertőtleníti, mint ahogy azt a járvány előtt tette. Tízből hat magyar a munkahelyén is gyakrabban fertőtlenít és a válaszadók mintegy fele nyilatkozott úgy, hogy a korábbiaknál több alkalommal takarít az otthonában. A ruházat mosási és fertőtlenítési gyakorlata a magyaroknál kevéssé változott meg. Míg a megkérdezett országokban a válaszadók átlagosan legalább a fele a korábbiaknál többször mossa és fertőtleníti ruháit, a magyaroknak alig több mint harmada teszi ezt az utóbbi időszakban. A fertőtlenítéshez az általános mosószer mellett érdemes olyan adalékot is használni, amely elpusztítja a baktériumok, gombák és vírusok 99 százalékát.

A „doktor Google” még mindig a barátunk

Míg a megkérdezett országokban összesítve a válaszadók az adott országok egészségügyi hatóságában bíznak leginkább, ezt az egészségügyi dolgozók és gyógyszerészek követik, harmadik helyen pedig a nemzetközi egészségügyi hatóságok szerepelnek, addig Magyarországon máshogyan alakul a bizalmi lista, ha a higiéniás szokásokkal kapcsolatos tudnivalókról van szó. Nálunk első helyen az egészségügyi dolgozók és gyógyszerészek állnak, ezt követik a nemzetközi egészségügyi hatóságok által adott információk és csak harmadik helyen szerepel a helyi hatóság. Ezen kívül szívesen hallgatnak a magyarok a család és barátok tanácsaira, valamint a „doktor Google” még mindig a barátunk, hiszen előszeretettel tájékozódunk az internetről is. Bárkire is hallgatunk, a lényeg, hogy a rendszeres és alapos fertőtlenítés része legyen a napi rutinunknak, hiszen így biztosíthatjuk, hogy a kórokozók ne juthassanak a családunk szervezetébe – olvasható a felmérés eredményeit ismertető közleményben.