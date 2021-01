Visszaült az iskolapadba a világbajnok tőrvívó

A kétdiplomás, negyedik olimpiájára készülő Gerek Meinhardt sportolóként már maradandót alkotott, a tokiói ötkarikás játékok után orvosként tenne hasonlót.

Gerek Meinhardtot fiatalon csodagyereknek tartották, jelenleg is ő a legfiatalabb országos bajnok a tőrvívók között az Amerikai Egyesült Államokban. 2007-ben mindössze 16 éves volt, amikor mindenkit legyőzött, egy évvel később pedig már részt vett a pekingi olimpián – ezzel pedig ő lett a legfiatalabb amerikai vívó, aki olimpián járt. Ott volt Londonban és Rióban, Brazíliában végre dobogóra állhatott, harmadik lett honfitársaival, ugyanis tagja volt annak a négy fős csapatnak, amely 45-31-re legyőzte Olaszországot a bronzmeccsen. Az Amerikai Egyesült Államok válogatottja 1932 után először szerzett csapatban érmet a tőrözőknél. Meinhardt 2020 februárjában kvalifikálta magát Tokióba – ezzel 1996 után ő lesz az első vívó, aki négy olimpián szerepel – korábban mindez Michael Marxnak sikerült. Meinhardt neve a magyar szurkolóknak is ismerős lehet, hiszen a 2013-as és a 2019-es budapesti világbajnokságon is részt vett. Előbbin csapatban ezüstérmes, utóbbin aranyérmes lett. Ugyanebben az évben csapatban és egyéniben is diadalmaskodni tudott a Pán Amerikai Játékokon. A világranglistán 3. vívó sportkarrierje mellett a tanulmányokra is összpontosított, két diplomát is szerezett.

„Az egyetemi évek alatt gondolkodtam a váltáson, mert nagyon érdekelt az orvostudomány. De aztán nyilvánvalóvá vált, hogy további évekre lenne szükség, hogy elvégezzen az összes előírt természettudományos tanfolyamot, így úgy döntöttem, nem akarom ezt az időt ebbe fektetni. Inkább a Notre Dame Egyetemen maradtam és megszereztem a mesterdiplomámat, majd néhány évig az üzleti világban dolgoztam” – tekintett vissza Meinhardt, akinek a gondolataiban ezután is ott motoszkált, hogy orvos szeretne lenni. 2019-ben házasodott össze Lee Kieferrel, akinek szülei orvosok. A 26 éves nő – aki szintén olimpikon tőrvívó, ötödik lett 2012-ben Londonban, s jelenleg ötödik a világranglistán – is ezt a civil hivatást választotta magának, jelenleg harmadéves orvostanhallgató. Meinhardtot nagyon inspirálta felesége és annak szülei, ugyanakkor sokat gondolkodott a váltáson, mert 30 évesen jóval idősebb, mint hallgatótársai. Végül belevágott, s immáron elsőéves orvostanhallgató a Kentucky Egyetemen. A vívás olyan sport, amely sebészi precizitást igényel – éppen ezért igencsak találó, hogy immáron mindketten orvosnak tanulnak. „Beszélgettem orvosokkal arról, hogy milyen az életük. Feltérképeztem, hogy ennek a munkának milyen előnyei, hátrányai vannak és arra jutottam, nem kell aggódnom amiatt, hogy túl későn változtatok az életemen” – nyilatkozta a karriermódosításról. Az utolsó lökést pedig a koronavírus megjelenése adhatta meg számára. A járvány miatt nincsenek versenyek, így most van ideje orvosi karrierjének beindítására. Meinhardt és Kiefer pedig immár nemcsak férj és feleség, illetve diáktárs, egymás elsődleges edzőpartnerei is. „Tudom, hogy a Nemzetközi Vívó Szövetség azon dolgozik, hogy újra legyenek versenyek. De ha lesznek is, majdnem egy év telik el a legutóbbi, februárban lezárult versenyünk óta. Nem jelentett problémát a motivációnk fenntartása, formában tartottuk magunkat, ugyanakkor nagyon furcsa ez a szituáció, mert normál esetben két-három hetente versenyeink vannak. Az ezeken szerzett tapasztalatok segítenek minket, hogy min kell javítani, ki tudjuk értékelni, hogy állunk a versenytársakkal szemben. Jól érzem magam az edzéseken, de furcsa, hogy itt a Kentucky állambeli Lexingtonban nem a legjobb olasz és orosz ellenfelekkel vívok. Lehet, hogy remekül érzem magam, de fogalmam sincs, hogy fog menni azok ellen, akikkel Tokióban versenyezni fogok” – tekintett előre. „Többször mondtam, hogy végig csinálok még egy olimpiai ciklust, még mielőtt visszavonulok. Örülök annak, amiket elértem, de itt az idő, hogy hagyjam a testemet pihenni, mert krónikus sérüléseim voltak. A második olimpiám óta minden nap hálás vagyok azért, hogy versenyezni tudtam” – mondta Meinhardt, aki Tokióban versenyezne utoljára.