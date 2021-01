Európában terjeszkedne az orosz vakcina

Szeretnék, ha az EU-ban is bejegyeznék a rohamtempóban és bizonytalanságok között kifejlesztett készítményt.

A Szputnyik V fejlesztői az oltóanyag európai bejegyzését kérték, a Covid-19 elleni első orosz vakcina fokozatos szakvizsgálatának folyamata februárban kezdődhet meg - közölte szerdán az oroszországi oltóanyagok fejlesztését finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) az MTI szerint.

Az RFPI tájékoztatása alapján az állami hírügynökség azt írja, kedden az Európai Gyógyszerügynökséget (EMA) képviselő szakértők tudományos felülvizsgálat (scientific review) elnevezéssel konzultációt tartottak a Szputnyik V kifejlesztői számára. A nemzetközi tanácskozáson több mint 20 tudós vett részt. A Szputnyik V kidolgozói a tanácskozást követő 7-10 napon belül ajánlásokat kapnak majd a tanácskozás alapján. Az RFPI a Szputnyik V nyilvántartását kérte és arra számít, hogy a fokozatos szakvizsgálat (rolling review) folyamata februárban kezdődik meg. Az RFPI szerint az EMA szakvizsgálatok sorozatának eredménye alapján dönt majd a bejegyzésről. Az orosz szuverén alap azt is közölte, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken megkezdi a Szputnyik V bejegyzési kérelem előtti szakvizsgálatát (pre-submission review). Kirill Dmitrijev, az RFPI vezérigazgatója január 13-án a TASZSZ-nak nyilatkozva azt mondta, hogy a tudományos felülvizsgálat a Szputnyik V uniós engedélyeztetésének első lépése. Azt mondta, hogy az RFPI december 22-én folyamodott engedélyért az első orosz oltóanyag rendkívüli esetben történő alkalmazására (Emergency Use Authorization, EUA), és orosz részről az engedélyeztetést még október végén kezdeményezték az EMA-nál. Az orosz tisztségviselő arra reagált akkor, hogy Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szóvivője úgy nyilatkozott,

az EMA előzetes tárgyalásokat folytat a Szputnyik V gyártójával, amely még nem döntött úgy, hogy kérelmet nyújt be a készítmény uniós alkalmazásának jóváhagyására - írja beszámolójában a magyar állami hírügynökség.

Magyarországon már karnyújtásnyira az orosz vakcina

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) lezárta a koronavírus elleni orosz Szputnyik vakcina több ezer oldalas törzskönyvi dokumentációjának ellenőrzését, és jóváhagyta a vakcina engedélyezését - írja az Index. A portál szerint az anyagot december óta vizsgálta a gyógyszerhatóság. Mindez egy fontos lépés ahhoz, hogy az orosz készítménnyel is tömegesen tudjanak oltani.

Most már csak a Nemzeti Népegészségügyi Központ vizsgálatait vannak hátra és ha itt is rendben találnak mindent, akkor indulhatnak is az első vakcinaszállítmányok.

Vészhelyzeti, sürgősségi eljárásban ideiglenesen is forgalmazható uniós engedély nélküli termék is a tagállamokban, ilyenkor azonban az adott kormány terheli a felelősség.