Letette az esküt Joe Biden

Ő az Egyesült Államok 46. elnöke.

Ez a nap a demokrácia ünnepe, ismét megtanultuk, hogy a demokrácia értékes és törékeny. Ebben az órában a demokrácia sikerre lépett

– fogalmazott beiktatási beszédében Joe Biden. Ez egy nagyszerű nemzet, sok háború volt, de sokkal többet kell tennünk , de jelentős lehetőségeink vannak. A mindenki számára elérhető igazságosság hajt bennünket és ez nem csak egy ábránd. A terrorizmus és a fehér felsőbb rendűség jelenléte fenyeget, és ezt többet, mint szavakat, hanem egységet követel - fogalmazott. Minden amerikait arra kérek, segítsen a nemzet egységének létrehozásában, ha egyesülünk és egységesek leszünk, akkor új munkahelyeket teremthetünk, túlléphetünk a halálos víruson, mindenkinek társadalombiztosítást adhatunk. Nem csak bolond ábrándként tekintek az egységre - jelentette ki. Ez mindenki harca és a győzelem sosem biztosított. Kezeljük egymást méltósággal és tisztelettel. Egység nélkül nincs béke, fejlődés, nemzet, csak egy káoszba fulladó ország. "Legyünk újra Amerikai Egyesült Államok. Sose buktunk el, mint Amerika. Lehet, hogy különbözünk, de hiszem, hogy Amerika sokkal több ennél." Ne mondjátok, hogy nem lehet változtatni - utalt az első megválasztott amerikai alelnökre, Kamala Harrisra.

Arról biztosítalak Benneteket, minden amerikai elnöke leszek. És ezt azoknak is mondom ugyanúgy, mint akik nem támogattak és akik támogattak

- fogalmazott. Nekünk amerikai elnökként tisztelnünk kell az alkotmányt és le kell győzni a hazugságokat. Vannak amerikaiak, akik izgulnak a jövő miatt: nekik azt üzente, érti őket és a problémáikat. Ezt a háborút be kell fejezni, ahol a két fél csatázik egymás ellen: a kék a pirossal, a város a vidék ellen, republikánus a demokrata ellen. Ki kell nyitni a szívünket és ha meg akarjuk érteni a másikat, az ő cipőjében is járni kell. Szükségünk van egymásra, mindannyiunk erejére, a vírus ellen nemzetként kell küzdeni. "Azt ígérem, hogy a Biblia mondja: keresztül fogunk menni ezen együtt, túljutunk ezen együtt." - jelentette ki. Beszédében több alkalommal is előkerült a Capitolium ostroma. Hangsúlyozta, hogy az ehhez hasonló fenyegetések ellen fel kell lépni. Úgy vélekedett, képesek lesznek egy jobb világot létrehozni és a kormány írja az amerikai történelem legújabb fejezetét. Szeretné, ha a jóság és a nagyszerűség az, ami az elnökségét írja. Amerika a szabadság otthona és az ország egy jelzőfénynek kell lennie a világ számára - legyen ez iránymutatás a következő generáció számára.