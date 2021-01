Drága az orvosi ügyelet fenntartása

Az átlagnál nagyobb az igény a vakcinára a fővárosi fenntartású idősotthonokban. Csakhogy hiába várják az állami oltóteameket.

Több mint egy hete leállt a fővárosi fenntartású idősotthonok oltási programja és azóta sincs semmilyen információ a folytatásról – válaszolta a Népszava kérdésére Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes.

Az idősotthonokban élők oltását az első hullám idején legsúlyosabban érintett Pesti úti intézményben kezdték január 7-én. Mint arról beszámoltunk, az otthon vezetőjét az előző napon értesítették, így a személyzetének kevesebb, mint 24 órája volt arra, hogy az idős gondozottakat tájékoztassák, meggyőzzék őket az oltás hasznosságáról. A helyzetet tovább nehezítette, hogy több lakó esetében gyám hozza meg a szükséges döntéseket, így az oltás beadása előtt az ő belegyezésüket is meg kellett szerezni.

A nehezítő körülmények ellenére a lakók 70 százaléka kérte az oltást – mondta Gy. Németh Erzsébet, aki nagyon büszke volt arra, hogy az intézmény dolgozóinak ennyire sok időst sikerült meggyőzniük, annak ellenére is, hogy a kormány folyamatos félretájékoztatása, információ visszatartása nagy fokú bizalmatlanságot szül. Az oltási hajlandóság azóta 75-80 százalékra nőtt a fővárosi fenntartású otthonok lakóinak körében. (A dolgozó esetében ez 50 százalék körüli, ami szintén messze az országos átlag felett van.) A Pesti út után még nagy volt a lendület. Még azon a héten oltócsoport ment a Kamaraerdei, a Gergely utcai és a Baross utcai otthonokba. Igaz, csak a központi telephelyeken oltottak, holott a fővárosi intézmények zöme több telephellyel rendelkezik. Ezek között van több vidéki is, így a következő állomás a fővárosi fenntartású gyulai, gödöllői és vámosmikolai intézmény volt. Ekkor a városvezetés még úgy tudta, hogy a következő héten Szombathelyen folytatódik a program, de szerda este minden indoklás nélkül lemondták a csütörtöki oltást. Azóta sem kaptak információt a folytatásról. Eddig a 3176 lakóból 850-et oltottak be. Ez nagyjából a lakók negyede. Komoly mellékhatásról, allergiás reakcióról sehonnan sem érkezett hír – tette hozzá Gy. Németh Erzsébet. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára kedden reagált Gy. Németh Erzsébet DK-s főpolgármester-helyettes korábbi bírálatára, miszerint a kormány nem tudja megszervezni az idősotthonokban az oltásokat. Az államtitkár azzal vágott vissza, hogy „az intézményvezetők és az idősotthonokban élők minden esetben gondosan előkészített, jól szervezett munkáról számoltak be. " Ezt Gy. Németh se tagadta, sőt kiemelte, hogy az oltóteamek rendkívül profik voltak – csakhogy kiszámítható oltási menetrendet továbbra sem lát. Az államtitkár szerint van terv és ha lenne elég vakcina, akkor egy nagyobb oltási hétvégén akár egymillió embert is be tudnának oltani. György István az idősotthonokra is kitért: eddig 90 intézményben 10 003 embert oltottak be országszerte. De még messze a vége, hiszen összesen 1900 bentlakásos intézmény van, ahol előzetesen több mint 80 ezer ember jelezte igényét az oltásra.

Az idősotthonok oltási menetrendjéről megkérdeztük a Nemzeti Népegészségügyi Központot is, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak.



Tiszta szabályokat követel a TASZ Közérdekű bejelentéssel fordult a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz a Társasága Szabadságjogokért (TASZ), mert a jogvédő szervezet szerint zavarosak és hiányosak a szociális otthonok lakóira vonatkozó kapcsolattartási szabályok a járvány idején. Az általános látogatási és kijárási tilalom alól vannak kivételek, de ezek alkalmazása nem egyértelmű, ami bizonytalanságot okoz – olvasható a beadványban. Az ellentmondások megszüntetése mellett azt is kérik, hogy a fertőzésen átesett és így védettebb lakókra dolgozzanak ki külön szabályokat. G.E.