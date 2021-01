Hatalmas bálnatetemet emeltek ki a Földközi-tengerből (videó)

A mesterséges intelligenciával összekapcsolt műholdas megfigyelési technika lehetővé teszi, hogy hatalmas területekről készítsenek felvételeket percek alatt, elkerülhető az állatok megzavarása és a sérülésveszély is.

Először sikerült megszámolni állatokat mesterséges intelligenciával összekapcsolt műholdkamerákkal nagy kiterjedésű földrajzi térségében, ami fontos lépés a veszélyeztetett fajok populációinak megfigyelése terén. A kutatók a 2014-ben felbocsátott Worldview 3 műhold nagy felbontású kameráit használták, hogy afrikai elefántok vándorlását figyeljék meg erdőkben és a szavannákon. Az automata rendszer ugyanolyan pontosággal érzékelte az állatokat, mint amilyet emberi megfigyeléssel lehet elérni – idézte a Bathi Egyetem közleményét a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő-hírportál. A projektet az Oxfordi Egyetem és a hollandiai Twentei Egyetem együttműködésében valósították meg. Az érzékelés folyamatát lehetővé tevő algoritmust a Bathi Egyetem számítógépes tudósa, Olga Isupova fejlesztette ki. Az új megfigyelési technika lehetővé teszi, hogy hatalmas területekről készítsenek felvételeket percek alatt, ami hasznos alternatívát biztosít az alacsonyan szálló repülőgépekből végzett állatszámláláshoz. A területet pásztázva a műhold képes néhány percenként több mint ötezer négyzetkilométernyi térség képanyagát összegyűjteni. Ha szükséges, a folyamatot meg lehet ismételni másnap, amikor a műhold a Földet megkerülve ugyanazon térség felé ér.



Az afrikai elefántok populációja meredeken csökkent a múlt században az orvvadászat és az élőhelyük széttöredezése miatt. Mintegy 40-50 ezer egyed maradt a vadonban, a fajt veszélyeztetettként tartják számon. „A pontos megfigyelés létfontosságú a fajok megmentése érdekében. Tudnunk kell, hol és hányan vannak az állatok” – mondta Isupova. A műholdas megfigyeléssel elkerülhető az állatok megzavarása adatgyűjtés közben, és azt is biztosítja, hogy az állatszámlálásban résztvevő emberek ne sérüljenek meg. Egyszerűbbé is teszi az országról országra vándorló állatok megszámolását, mivel a műholdak határellenőrzés vagy a helyi konfliktusok nélkül végzik feladatukat. Nem ez volt az első állatszámlálás mesterséges intelligenciával támogatott műholdfelvételek segítségével, de ez volt az első olyan, amelyet hatalmas heterogén vidéken, nyílt füves pusztákon, erdős térségekben, növényzettel részben borított területeken folytattak. Azért választották az afrikai elefántokat, mert ezek a legnagyobb testű szárazföldi állatok, ezért könnyű észrevenni őket. Isupova azonban reméli, hogy hamarosan kisebb fajokat is meg lehet figyelni az űrből. „A műholdas képfelbontás néhány évente növekszik és minden ilyen növekedés lehetővé teszi, hogy kisebb dolgokat figyeljünk meg nagyobb részleteséggel” – magyarázta.