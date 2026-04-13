A kormánypárti tévécsatorna a Magyar Honvédség együttműködésében katonai reality-sorozatot indít. A műsor bemutatójához haditechnikai eszközök érkeznek a Bálnába, a környéken korlátozásra kell számítani csütörtökön.
A riasztás hamis volt, ezért az eljárás közveszéllyel fenyegetés miatt indult.
Nívós bútorokat, értékes szőnyegeket, egyedi ékszereket, szobrokat is meg lehet vásárolni a budapesti Bálnában.
Ausztrália hosszú keleti partvidékén tíz nagy és húsz kisebb bálnafaj él, de az általuk okozott halálesetek ritkák.
Az óceán nyulainak nevezte az állatokat egy szakember, miután évi 11 százalékkal gyarapodik az állományuk.
Úgy tűnt, biztonságos helyre vitték, de az állat ismét visszaúszott a folyón, az állapota rohamosan romlik.
Csak többórás küzdelem árán sikerült kiszabadítani, és még mindig bajban van a fiatal csukabálna.
Vélhetően a hazautat keresi a Csendes-óceánban honos fiatal, hatalmas tengeri emlős. A parti őrség Bormes-les-Mimosa környékén a nyílt tengerre terelte, hogy visszataláljon a természetes élőhelyére.
Szakértők szerint a sarkvidéki jég olvadásával is összefüggésben lehet az állat felbukkanása.
Ez a harmadik halott simabálna, amelyet november óta az Egyesült Államok keleti partvidékének déli részén találtak.
Már csak kevesebb mint 400 simabálna él az Atlanti-óceán északi részén. Minden példány elvesztése súlyosan visszaveti a faj megmentéséért tett erőfeszítéseket.
Korábban a Bryde-bálna egy populációjának vélték a Rice-bálnákat, de 21 év után kiderült, genetikai és csontvázbeli különbségek is vannak köztük.
Egy bálnaborjú vezette el a búvárokat a mintegy 70 tonnás testhez, amelynek kihúzásához két hajóra és jelentős erőkre volt szükség.
A másik két vándor valószínűleg korábban kijutott a tengerre.
Egyelőre nem tudni, hogy az Antarktisz felé vándorló nagytestű tengeri emlősök hogy kötöttek ki a zavaros, sekély folyóban.
A jelek szerint nem talált korrupcióra utaló nyomokat a Nemzeti Nyomozó Iroda a nagy budapesti beruházásoknál.
Az állat hatalmas méretei és izgatottsága miatt különösen nehéz a kiszabadítása.
Turisztikai kikötőhellyé alakítják, amely a szállodahajók utasait fogadja majd. A terv nem új, a közbeszerzést lassan ki lehet írni.
Táplálékkeresés közben egyes ritka fajok „rátévednek” a hajózási útvonalakra.
Halászhálók, kötelek, csomagolóanyagok, táskák és műanyag poharak kerültek elő a a Harris szigetnél partra sodródott bálna gyomrából. Azt egyelőre nem tudni, a hulladékok okozták-e a pusztulását.
Úgy védelmezik kicsinyeiket az északi simabálnák nőstényei, hogy ragadozók közelében "suttogva beszélnek" hozzájuk - állapította meg egy amerikai tanulmány.
Elpusztult az a tízméteres hosszúszárnyú bálna, amely a héten tűnt fel a Temzében, London környékén. Az állat tetemét tudósok vizsgálják, azt ugyanis még nem tudják, halála előtt vagy után ment neki a hajó.
Többségében hajó gázolta el az állatokat, de olyan is előfordult, hogy halászhálóba gabalyodtak
Elhagyott halászhálóba gabalyodva pusztult el egy nagy ámbráscet és borja a Tirrén-tengeren az olasz partoknál, Lazio tartomány magasságában - közölte a Marevivo olasz környezetvédelmi szervezet.
Az amerikai elnök egy Twitter-üzenetet gépelt félre, így sikerült összefutnia a legnagyobb földi emlőssel.
Még vizsgálják, de valószínűleg műanyag okozta annak az öt bálnának a halálát, amelyeket Szicília térségben találtak a múlt héten.
Az Alaszka körüli sarkvidéki vizek melegedése lehet a felelős annak a több tucatnyi szürke bálnának az elpusztulásáért, amelyek tetemét az elmúlt hetekben sodorta partra a víz az Egyesült Államok nyugati részén.
Műanyaggal volt tele annak a bálnának a gyomra, amelyet Szicíliánál mosott partra a víz - jelentette be vasárnap a Greenpeace környezetvédelmi szervezet. Öt hónap alatt ez volt az ötödik ilyen eset Olaszországban.