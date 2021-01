Tigris az új snooker-csillag

Az első félidőben hullámzó teljesítményt nyújtó magyar férfi kézilabda-válogatott hat góllal nyert Brazília ellen az egyiptomi világbajnokság középdöntőjének első körében.

Az egyiptomi férfi kézilabda-világbajnokság középdöntőjének első mérkőzésén Brazília várt a magyar válogatottra. A két csapat korábban ötször találkozott egymással, minden alkalommal magyar siker született. Ráadásul a brazilok felkészülése rendkívül kaotikus volt a tornára, az elmúlt pár hónapban két elnöke is volt a szövetségnek és minden vezetőváltás alkalmával a szövetségi kapitánynak is távozni kellett: Manoel Luiz Oliveira tavaly szeptemberben kényszerült lemondani, mert kiderült, hogy sikkasztott, utódja, Ricardo Souza decemberben adta át a helyét, miután az ország olimpiai bizottsága kétéves eltiltással büntette szexuális zaklatás miatt. A vb előtti utolsó simításokat Marco Oliveria végezte el a válogatott élén, ám a tornára ő sem tudott elutazni, mert az edzőtáborban elkapta a koronavírust. Nem utazhatott el a vb-re vírusfertőzés miatt két klasszis játékos sem: az első számú kapus, Leonardo Tercariol és a korábban Szegeden is játszó balátlövő, Thiago Petrus kényszerült kihagyni a tornát. Ilyen előzmények után nagy meglepetés volt, hogy a vb-t 29-29-es döntetlennel kezdte az együttes az Európa-bajnok, a vb megnyerésére is esélyesnek tartott spanyolok ellen. Az már nem számított szenzációnak, hogy a magyarok szombati ellenfele, Lengyelország 33-23-ra győzte le a csoportkörben Brazíliát. A magyarok a maximális négy pontot hozták magukkal a középdöntőbe és úgy számoltak, hogy a vb előtt kitűzött cél eléréséhez (legjobb nyolc közé jutás, ehhez az első két helyet kell elérni a hatos csoportban) az előttük álló három mérkőzésből kettőt kellene megnyerni.



A brazilok ellen szorosan alakult a mérkőzés első tizenöt perce, negyed óra elteltével 8-8 volt az állás. Mindkét együttes hatékonyan és eredményesen támadott. José Toledo szenvedett súlyos térdsérülést (rosszul ért földet, hordágyon vitték le a pályáról) és ez megzavarta az ellenfelet, másfél perc alatt három góllal elhúzott a magyar csapat (11-8). Ezután hat percig nem dobtak gólt a magyarok, de ebben az időszakban Mikler Roland mutatott be bravúrokat, így sikerült egy gólt megőrizni az előnyből (11-10). Az első félidő utolsó tíz percében végre minden együtt volt, működött a védekezés és a támadásokat is sikerült gólokkal befejezni, a 26. percben először volt négy gól a magyar előny (15-11), a brazilok időt kértek, de ez sem segített, úgy zárta 16-11-gyel a magyar válogatott a játékrészt, hogy Nagy Bence két másodperccel a dudaszó előtt ziccert hibázott, a brazilok nyolc perce nem dobtak gólt. A második félidőben mindkét csapat sokat hibázott, szerencsére a magyarok kevesebbet, akik tovább tudták növelni az előnyüket (35. perc, 18-12). A brazilok minden csoportmeccsükön hátránnyal zárták az első harminc percet, ám utána egy kivétellel megnyerték a második felvonást. Ezúttal is produkáltak egy 3-0-ás sorozatot, aminek Lékai Máté remek testcsel után, gyönyörű betörésből szerzett góllal vetett véget (40. perc, 20-15). Alig fél perccel később már 20-17 volt az állás, Gulyás István szövetségi kapitány gyorsan időt kért, a támadásokban utána is sok volt a hiba, de a védekezés stabilizálódott, a 44. percben 21-17 volt az eredmény, amikor hétméterest kaptak a brazilok, de a büntetőre becserélt Székely hárított! Lékai 22-17-re alakította az állást negyed órával a vége előtt. Megnyugodni azonban még nem lehetett, a brazilok a spanyolok ellen hatgólos hátrányt dolgoztak le úgy, hogy a hajrában még vezettek is. Ezúttal is szívósan küzdöttek a dél-amerikaiak, de a magyar csapat nem engedett ki, tíz perccel a vége előtt hét gól volt az előnye (25-18). Az 53. percben először vezetett nyolc góllal a magyar válogatott Sunajko Stefan bal szélről talált a kapuba (26-18), ezzel eldőlt a találkozó, mindkét szakvezető több olyan játékost is becserélt, akik korábban kevesebb lehetőséget kaptak. A vége megérdemelt 29-23-as győzelem lett, a magyarok következő ellenfele szombaton Lengyelország lesz. „A játék minden elemében fejlődtünk egy kicsit, a huszadik percre állt össze a játékunk, ellenfelünkön érezni lehetett, hogy sokat kivett belőle a csoportkör, percről percre fáradtabbak lettek a brazilok” – mondta az M4 Sportnak Gulyás István szövetségi kapitány.