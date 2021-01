Műalkotásokat készítenek a Mount Everestről lehozott szemétből

A műveket ki is állítják, sőt meg is lehet majd vásárolni.

Műalkotásokat készítenek a Mount Everesten (Csomolungma) begyűjtött hulladékokból Nepálban és a kész műveket ki is állítják egy galériában: a kezdeményezéssel arra akarják felhívni az emberek figyelmét, hogy nem szabad hagyni, hogy a világ legmagasabb hegye szemétlerakóvá váljon. A 8848,86 méter magas hegyet és térségét az alpinisták és kirándulók által hátrahagyott, használt oxigénpalackok, szétszakadt sátrak, eltört létrák, konzervek és műanyag csomagolások szennyezik. Tommy Gustafsson, a látogatóközpontként és hulladékújrahasznosító-üzemként működő Sagarmatha Next Centre projektigazgatója és társalapítója szerint helyi és külföldi művészeket kérnek fel, hogy készítsenek műalkotásokat a begyűjtött szemétből , valamint a helyieknek is megtanítják, hogy miként tudnak maguk is „kincseket” készíteni a hulladékokból.