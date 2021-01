Elhitték, hogy nyerhetnek

Győzelemmel debütált a kínai csodagyerek a Mesterek Tornáján: Jan Ping-tao a sportág új királya lehet. Még csak húszéves, de már drámai utat tett meg a sikerig.

„Minden elismerést megérdemel, briliáns teljesítmény ilyen fiatalon nyerni”, nyilatkozott a sportszerű vesztes, a skót John Higgins a Mesterek Tornája snookerverseny döntője után az angliai Milton Keynesben. A sportág nagy öregjét, négyszeres világbajnokot egy húszéves kínai fiú győzte le, kétszer is hátrányból fordítva (10-8). Az ifjú Jan Ping-tao pályafutása során először állhatott asztalhoz a rangos viadalon, a világ 16 legjobbja között, és elképesztően érett játékkal sorra verte esélyesebb ellenfeleit. Ő a Masters legfiatalabb győztese azóta, hogy Ronnie O’Sullivan berobbant az elitbe – érdekes, az azóta hatszoros világbajnok angol szintén Higginst múlta felül az 1995-ös fináléban. „Nagyon meg lennék lepve, ha nem nyerne legalább egy vagy két világbajnoki címet”, jelentette ki a legendás Ronnie a tévéközvetítés szakkommentátoraként. A fiatalembert az egekig dicsérték a stúdióban, majd másnap a sajtóban is. Nem egyszerűen ügyes, az csak az alap. Nyugodt, remekül összpontosít, jó taktikus, és ami a legfontosabb: kritikus pillanatokban sem remeg meg a keze. Erre lélegzetelállító példát mutatott a döntő kilencedik frame-jében, amikor 0-67-nél már csak 67 pont maradt az asztalon. A lehetetlennel határos módon letakarította az asztalt, majd az egyenlő állásnál visszahelyezett feketével meg is nyerte a játékot. Tornagyőzelmére előzőleg nem sok esélyt adtak, 50-szeres pénzt fizetnek a fogadóirodák. A sportág új csillagának nem volt könnyű sorsa, amíg eljutott a világra szóló sikerig. 2000-ben született a kelet-kínai Santung tartományban, szegény munkáscsalád gyermekeként. Hétévesen vett először dákót a kezébe, és egy rozoga, szabadtéri asztalon kezdte lökdösni a golyókat. A felület egyenetlen volt, rajta lehullott falevelek, a fehér golyó pedig össze-vissza gurult, emlékezett nemrég egy interjúban a szerény kezdetekre. Így is gyorsan kiderült, hogy kivételes tehetség. Szülei roppant áldozatokat hoztak érte. Kevés nélkülözhető értéktárgyukat eladták, egy időre kettesben az apával Pekingbe költöztek, egy fűtetlen szobát béreltek, csak hogy a fiú rendes körülmények között gyakorolhasson. Ekkor váratlan sorscsapás érte a kis családot: kiderült, hogy az anya rákos. Jan még csak tizenhárom esztendős volt, de elhatározta, hogy elindul minden elérhető pénzdíjas versenyen, és snookerrel előteremti a pénzt a gyógykezelésre. Ez adott erőt neki. A szorgalmas és fegyelmezett csodagyerek minden idők legfiatalabb amatőr világbajnoka lett (2014), a következő évben pedig már a profik között szerepelt. Élete első pontszerző tornáját a lettországi Rigában nyerte (2019). A mostani az első úgynevezett „major” címe (a teniszben ez Grand Slamnek felelne meg). Jelenleg Nagy-Britanniában él, de a nyelvtanulásban még van mit behoznia: győzelme után a barátnője fordította angolra szavait. „Anya és apa tévén nézték a meccset, valószínűleg nem aludtak ma éjjel. Mindig azt mondták nekem, sohase adjam fel, és élvezzem az életet”, mondta a szemlátomást meghatott újdonsült tornagyőztes, a világranglista 11. helyezettje. Jant Európában „Kínai Tigris” becenéven emlegetik, ázsiai szülőhazájában pedig, ahol sokan kedvelik a snookert, máris ünnepelt sztár, írja az AFP hírügynökség. A hatalmas ország egyik legnépszerűbb sportolójaként tartják számon, és azt remélik, hogy ő lesz a sportág első kínai világbajnoka. Családjának sem kell többé szűkölködnie: a Masters megnyeréséért 250 ezer angol font (mintegy 100 millió forint) üti Jan Ping-tao markát.