Kérdéses volt, hogy megmarad-e az Újpesten megkéselt rendőr füle

A férfi gyermekét is megpróbálta megsebesíteni a támadó.

A rendőrök 24 órán belül elfogtak, majd őrizetbe vettek egy 35 éves tótkomlósi férfit, aki egy késsel többször megszúrta ismerősét, illetve annak gyermekét is megpróbálta megsebesíteni apátfalvi otthonukban - írja a police.hu. A rendőrség közleményében az áll: szerda éjszaka kaptak bejelentést arról, hogy H. András az egyik apátfalvi házban – korábbi sérelme miatt – egy késsel rátámadt az ott lakó családra. Többször megszúrta az ágyban fekvő sértettet és a mellette lévő fiát is megpróbálta megsebesíteni. Ekkor a sértett sógora, aki a másik szobában tartózkodott, a család segítségére sietett, mire a támadó elmenekült. A családfő életveszélyes sérüléseket szenvedett. A rendőrök csüütörtök este egy magyarcsanádi ingatlanban fogták el a rejtőzködő késelőt. A feltételezett elkövetőt előállították a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályára, ahol több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt indult ellene eljárás. Kihallgatását követően a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását is.