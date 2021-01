Müller Cecília: Borzasztó messze vagyunk a nyájimmunitástól

A Föld négy sarkát is felkutatjuk annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudjuk részesíteni a magyar lakosságot – mondta a tisztifőorvos.

Ugyan csökkenők a számok, de a járvány zajlik, ezért a korlátozó intézkedéseket továbbra is indokolt fenntartani – közölte az operatív törzs szokásos napi tájékoztatóján az országos tisztifőorvos.

Müller Cecília hangsúlyozta, jellemzően többféle krónikus betegségben szenvedtek az áldozatok, ehhez igazítják az oltási tervet. Szépen nőtt a beoltotti létszám, ugyanakkor minden egészségügyi dolgozót arra kér, oltassa be magát. Tájékoztatása szerint 138 983 ember kapta meg a vakcinát, 5818-an már a második körön túlestek. Ha ez megvan, akkor 7-10 nap múlva alakul a védettség. Utóbbi szám még mindig nagyon alacsony azokhoz képest, akiket még nem oltottak be, ezért szükséges betartani a járványügyi rendelkezéseket. Elmondta, hogy a szennyvízben mért minták is kedvező tendenciát mutatnak, jellemzően stagnálnak az adatok. Győrben, Pécsett és Szombathelyen emelkedik, Szekszárdon, Szolnokon és Veszprémben csökken, Budapesten és az agglomerációban stagnál vagy alacsony a koronavírus-örökítőanyag koncentrációja.

Borzasztó messze vagyunk a nyájimmunitástól – jelentette ki.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy folyamatosan figyelik a vírusmutációt. Azért is fontos megfigyelni a viselkedését, mert mindez az oltóanyagok hatásosságát is befolyásolja. Jó hírnek nevezte az orosz vakcina beszerzését is. „A Föld négy sarkát is felkutatjuk annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudjuk részesíteni a magyar lakosságot” – hangoztatta az országos tisztifőorvos. Kérdésekre válaszolva elmondta, nincsen elég információ ahhoz, hogy a kismamákat is be lehessen oltani. Érkezett kérdés azzal az interneten terjedő összeesküvés elmélettel kapcsolatban is, mely szerint nem is ő, hanem egy dublőre kapta meg a koronavírus elleni oltást. Erre azt felelte, ő maga kapta meg a vakcinát és már megvan a második időpontja is. Müller Cecília azt is elmondta, hogy aki magánúton pozitívat tesztel, az az eredmény is le van jelentve, tehát ez is bekerül a hivatalos fertőzöttségi adatok közé. Az operatív törzs műveleti központjának vezetőhelyettese arról beszélt, hogy 181 emberrel szemben kellett intézkednie a rendőröknek, akik nem vették fel a maszkot. Kiss Róbert tájékoztatása szerint 387-en szegték meg a kijárási tilalmat az elmúlt egy napban.