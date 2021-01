OGYÉI-főigazgató: Megfeszítetten vizsgáltuk a Szputnyik V-t

3959 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen.

1311 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 356 973-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 98 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 11 811 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 237 362, az aktív fertőzöttek száma 107 800-ra csökkent - közölték pénteken a kormányzati tájékoztató oldalon . 3959 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 19 908-an vannak, a mintavételek száma 3 018 389-ra nőtt. Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (66 525) és Pest megyében (44 361) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Hajdú-Bihar (20 205), Győr-Moson-Sopron (20 133) és Borsod-Abaúj-Zemplén megye (19 916). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (7661).

„Eddig 138 983 fő kapott oltást, közülük 5815 fő már a második oltását is megkapta. Az eddig beoltottak többsége egészségügyi dolgozó, emellett már tízezer idősotthonban lakó és dolgozó oltása is már megtörtént” – írják, hozzátéve, az oltás ütemét, gyorsaságát a vakcinák érkezése határozza meg. A szerdán érkezett vakcinaszállítmány közel 36 ezer ember oltására elég, a következő szállítmány csak jövő héten érkezik. „A kormány lassúnak tartja az EU által koordinált vakcinaszállítmányok ütemét, ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb megkezdődhessen a lakosság tömeges oltása és korlátozások feloldása. Szijjártó Péter külügyminiszter ma Oroszországban tárgyal a magyar hatóság által már engedélyezett orosz vakcina beszerzésről” – teszik hozzá.