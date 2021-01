Sem öttusa, sem jégkorong vb nem lesz Fehéroroszországban az idén

Az új vezető a december 31-én elhunyt Mondok Józsefet követi, aki másfél évtizeden át töltötte be a pozíciót.

A sportági szövetség elnökségének azért kellett a szakág élére új vezetőt kijelölnie, mert december 31-én elhunyt Mondok József, aki másfél évtizeden át töltötte be a pozíciót. "A budapesti négyesfogathajtó Európa-bajnokságig biztosan ez a helyzet marad" - mondta az MTI-nek a kettesfogathajtóként 12-szeres világbajnok Lázár Vilmos. Hozzátette, a kontinensviadal versenyigazgatói posztjáról, amely szintén Mondok halála miatt üresedett meg, a következő elnökségi ülésen döntenek. A fogathajtósportban a hazai Eb mellett 2021-ben kettesfogathajtó-világbajnokságot is rendeznek, amelyen az elmúlt négy alkalommal egyéniben és csapatban is magyar diadal született.