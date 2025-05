Jégkorong-vb: Háromgólos vereség a finnektől

A hősiesen védekező magyar válogatott 3-0-ra kikapott az éremesélyes finn csapattól az oroszországi jégkorong-világbajnokság szentpétervári csoportjának negyedik fordulójában, így a 16-os mezőnyben továbbra is egyedüliként áll pont nélkül. Rich Chernomaz szövetségi kapitány együttese remekül zárta sorait, és olykor még támadásokra is maradt ereje. Az első harmadot leszámítva végig hatalmas mezőnyfölényben voltak az északiak, de csak a 37. percben tudtak vezetést szerezni. A záróharmadban az NHL-es sztár, Mikko Koivu után még Aleksander Barkov talált be.