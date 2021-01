Kétmillió keleti dózis: Nem a magyar vizsgálatok alapján adták ki az engedélyt

El sem kezdődött a Szputnyik V hazai klinikai vizsgálata, amit Kásler miniszter decemberben jelentett be – tudta meg lapunk. A hazai engedélyt az orosz tesztek alapján adták meg.

Egymillió embernek elég, kétmillió adag vakcina beszerzéséről írt alá szerződést Oroszországban Szijjártó Péter külügyminiszter pénteken. Az oltóanyagból – amelynek adagja tíz dollárnál kevesebbe kerül – három ütemben érkezik Magyarországra. Az első hónapban, várhatóan februárban, 300 ezer, a másodikban félmillió, a harmadikban pedig 200 ezer ember beoltásához elegendő mennyiség érkezik. Noha az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-Egészségügyi Intézet (OGYÉI) szerdán megadta a Szputnyik V vakcinára a vészhelyzeti felhasználási engedélyt, ha az ide is ér, még nem indulhat meg azonnal az oltási program – erről Szentiványi Mátyás, a hivatal főigazgatója beszélt a kormánymédiának. Mint mondta, ha befut egy adag vakcina, annak minden egyes gyártási tételéből mintát vesz az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), hogy megvizsgálja azt. Ez a munka két-három hétig tart. Ezalatt a szakemberek részleteiben azt nézik meg, hogy az adott szer megfelel-e a korábban leírtaknak. Csak ezt követően kerülhet az oltópontokra. Az orosz vakcinából decemberben már kaptunk 6000 dózist, akkor Kásler Miklós arról beszélt, hogy ezt a készítmény klinikai hármas fázisú vizsgálatára használják. Ezt ugyanis addig még nem végezték el. Azóta viszont semmi hír nem volt arról, hogy mi történt ezzel a mennyiséggel, elindult-e a vizsgálat. Lapunk kérdésére az OGYÉI csütörtökön még nem adott egyértelmű választ. Pénteken viszont a hatóság lényegében azt közölte, hogy okafogyottá vált a tervezett gyógyszerpróba, az el sem indult. Azt írták: „A hazai kutatás engedélyezéséhez szükséges dokumentumok benyújtását megelőzően megérkeztek az OGYÉI-hez az orosz klinikai III-as fázis előrehaladottabb, interim (köztes) eredményei is, amelyet több tízezres populáción végeztek, a beérkezett adatok pedig alátámasztották az intézet pozitív értékelését.” Arról nem tettek említést, hogy ha 3000 fős vizsgálat indítását bejelentették, akkor annak lefújásáról miért nem adtak tájékoztatást heteken át. Más forrásból úgy tudjuk, hogy a korábban ideérkezett 6000 dózis az NNK fagyasztójában van, és valószínűleg hamarosan az oltási program keretében fel is használják. – Míg nem lesz tömeges oltás, addig fennmaradnak a korlátozások – jelezte Orbán Viktor miniszterelnök közrádiónak adott szokásos pénteki interjújában. Szerinte jelenleg mintegy 400 ezer olyan ember van, aki átesett már a koronavírus okozta betegségen vagy beoltották, vagyis egyelőre csak ennyien védettek a betegséggel szemben. A miniszterelnök szerint viszont ez még nagyon kevés ahhoz, hogy az élet visszatérhessen a normális kerékvágásba. Arra akkor lát lehetőséget, amikor tudtak vakcinát biztosítani az egészségügyi dolgozóknak, a szociális otthonokban lévőknek, a 60 év feletti krónikus betegeknek, a védekezés egyéb szereplőinek – itt jön a kormány is –, valamint az időseknek. A kormányfő által említettek köre lapunk kalkuláció szerint mintegy 3 millió ember beoltását jelenti, vagyis a korlátozások feloldásához ennyi vakcinát kell beadni. Ezt azt is jelenti, hogy a korlátozások feloldásához szükséges oltásoknak csak egyharmadát jelenti az április végéig érkező orosz vakcina. Amíg a Szputnyik megérkezik, addig az Európai Unió által lekötött kvótából is kapunk újabb mennyiségeket. (Az unió eddig különböző oltóanyag gyártóknál 2,5 milliárd dózis vakcinára kötött szerződést, ebből Magyarországra elvileg 55 millió dózis jutna. Ez kétszer elég lenne arra, hogy az ország minden lakosát be lehessen oltani.) Ám az, hogy az uniós kvótából mikor, milyen ütemben ér ide oltóanyag, az a gyártókapacitások mellett azon is múlik, milyen gyorsan adja ki az Európai Gyógyszerhatóság az ideiglenes törzskönyveket az újabb gyártóknak. Eddig két gyártó – a Pfizer és Moderna vakcinája kapott szabad utat, és várhatóan a hónap végén az Astra-Zeneca oltóanyag is megkaphatja az ideiglenes jóváhagyást. Az Európai Bizottság magyarázatot kér a Pfizer gyógyszeripari vállalattól a koronavírus elleni vakcinák az Európai Unió országaiba tervezett jövő heti szállításának késedelmével kapcsolatban – közölte Stefan De Keersmaecker, az Európai Bizottság illetékes szóvivője pénteken. A gyár korábban kapacitásbővítésre hivatkozva jelezte, hogy a termelés átmenetileg visszaesik. A szóvivő az orosz vakcináról szólva azt mondta: az Európai Unió oltási stratégiája nem terjed ki a Szputnyik V-re, így arról a tagállamok szabadon tárgyalhatnak. Hozzátette: az is rajtuk múlik, hogyan kezelik az ilyen oltások engedélyezését vagy használatát, de ilyen esetben minden felelősség az adott tagállamot terheli. Közben az európai ombudsman vizsgálatot indított azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság elutasította a koronavírus elleni oltóanyagok felvásárlásával kapcsolatos uniós szerződésekhez való nyilvános hozzáférhetőséget.