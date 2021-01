Kisfilmben oktatják az orvosokat a vakcinák beadására

Felkészítő csomagot kaptak a háziorvosok a lakosság tömeges oltásához. Ebben információs anyagok, nyomtatványok vannak, valamint egy kisfilm a vakcina beadásról.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján jelentette be, hogy a háziorvosokat információs alapcsomaggal, kisfilmmel készítik fel a 89 év felettiek oltásának elkezdéséhez. A felkészítőben volt a Pfizer-Biontech és az amerikai Moderna készítmény alkalmazási leirata, az anafilaxiás sokk felismerését és kezelését segítő szakmai anyag, valamint tájékoztató arról, hogy kinek nem ajánlott a vakcina. Mellékeltek nyomtatható oltási könyvet is. A csomag mellé levelet is kaptak az érintettek: ebben az országos tisztifőorvos arról tájékoztatja őket, hogy amint lesz elegendő vakcina az országban, a praxisok bekapcsolódhatnak az oltási kampányba. Müller Cecília jelezte azt is, hogy a feladattal jelentős adminisztrációs teher is társul majd a háziorvosokra, de aki igényli, az kérhet kisegítőket a kormányhivataloktól és a védelmi bizottságoktól.