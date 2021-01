Dugódíj: Megborulni látszanak az érvek

Azzal, hogy a kormány áttervezte az keleti és nyugati régiót összekapcsoló M9-es sztrádát, elsorvaszthat két, már most leszakadóban lévő térséget.

– Ezzel eltemetnek bennünket, Dél-Somogyról végleg lemond a kormány – jegyezte meg indulatosan az egyik térségbeli település polgármestere, miután meghallotta, hogy az eredeti tervekkel ellentétben az M9-es autópálya Zalaegerszegről nem Nagykanizsán, hanem az M76-os nyomvonalán, Holládon át folytatódik Kaposvár felé. De a nyomvonallal nemcsak az a gond, hogy a legfrissebb bejelentés szerint a pálya elkerüli majd a gazdaságilag elmaradott dél-somogyi térséget, hanem az is, hogy a kormány már jó ideje egy olyan megoldásban gondolkodik, amely Tolnát sem érintené kihagyva Szekszárdot, Bonyhádot és Dombóvárt. Ráadásul az áttervezés suba alatt történt. A több évtizede ígért, Nyugat-Magyarországot a Dél-Dunántúlon keresztül az Alfölddel összekötő gyorsforgalmi út vonalának újabb módosítását hivatalosan nem jelentette be sem a kormány, sem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., ám a Zalaegerszeget az M7-es sztrádával összekötő M76-os első, Balatonszentgyörgyig vezető szakaszának őszi átadóján Ágostházy Szabolcs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára a leendő M9-es egyik részeként emlegette először az új utat. – A Pécs és Mohács felé kerülő nyomvonal a szekszárdi Szent László híd kukába dobását jelentené – állította lapunknak Bomba Gábor, a tolnai megyeszékhely gazdasági és városfejlesztési bizottságának ellenzéki elnöke. – Tudtommal az új nyomvonalat még az előző, kormánypárti pécsi polgármester javasolta, s azon az egyeztetésen Szekszárd akkori Fidesz-KDNP-s vezetése nem vett részt. Amióta a közgyűlésünkben többségbe került az ellenzék, többször is jeleztük, a régi nyomvonalat akarjuk, ám nem kapunk meghívást a kormányzati vagy térségi egyeztetésekre. Az ellenzéki politikus szerint nemcsak Szekszárdnak, de a térségnek is komoly hátrányt jelenten, ha nem érintené az M9-es, amely nemcsak munkahelyeket jelentő beruházásokat hozhatna, de veszélybe kerülne a kapcsolódó áruforgalomra alkalmas kikötő megépítése is. – Ha a Duna és Hollád között ennyire délre vinnék a nyomvonalat, egyoldalassá válna az új sztráda, hiszen az országhatár felöli oldalán nem lenne valódi vonzáskörzete – tette hozzá Bomba Gábor. – Ráadásul nemcsak Tolna megye járna rosszul, de Bács-Kiskun is, hiszen ott is egy hatalmas terület maradna le az M9-es előnyeiről. Hasonló megdöbbenést és felháborodást okozott Nagykanizsán is a megváltozott nyomvonal. Ugyanakkor lapunknak Balogh László fideszes polgármester azt mondta, komoly lobbitevékenységet folytattak és szerinte vannak kedvező fejlemények: „Hollád irányába ugyanúgy elérhető lesz majd gyorsforgalmin Kaposvár az M7-es autópályán keresztül”. Továbbá nem felejtette el megemlíteni, hogy a Gyurcsány-kormány azt ígérte, még 2007-ben megkezdődik az M9-es Kaposvár-Nagykanizsa szakaszának megépítése, mégsem lett belőle semmi. Arra a kérdésünkre nem felelt, hogy vannak-e becsléseik, milyen lehetőségektől esik el Nagykanizsa azáltal, hogy egy 40 kilométeres leágazáson keresztül érnék el az M9 használói a várost. A zalai város közgyűlésében többséggel rendelkező, ellenzéki Éljen VárosuNk! Egyesület szerint viszont felháborító, ahogyan a kormány elbánt a településükkel. „Nagykanizsa igazi csomóponttá válhatott volna a Dunántúlon, annak minden előnyével, hiszen két autópálya találkozott volna a városnál – mondta Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője. – Ezzel szemben most a térség kormánypárti képviselője, Cseresnyés Péter vezette lobbi azt próbálja lenyomni a torkunkon, hogy örüljünk egy, a korábban ígértnél alacsonyabb szintű útnak, pedig valójában annyi történik, hogy kikerülünk az észak-déli forgalomból.



Széttartó tervek Az M9-es kelet-nyugati összekötő út már a nyolcvanas években szóba került, igazából azonban a kilencvenes évek közepén került be a köztudatba. Húsz éve 2030-as megvalósulással számoltak a szakemberek, akik szakaszos megépülést terveztek. Első lépésként 2003-ban átadták a forgalomnak a szekszárdi Duna-hidat és a rávezető utakat, illetve a 61-es főút kaposvári elkerülőjét, s bejelentették, 2006-ra megépül a Dombóvár-Szekszárd szakasz is. Sőt, 2004-ben Medgyessy Péter miniszterelnökként a somogyi megyenapon további útszakaszokról beszélt, s még ugyanebben az évben 2015-re ígérte a kormány a teljes, 400 kilométeres M9-es befejezését. Kóka János gazdasági miniszterként 2005-ben újabb ígéretet tett: öt év múlva Kaposvár és Szekszárd már összeér. Két évvel később viszont visszakozott, s elismerte, nincs remény, hogy belátható időn belül tovább épüljön az autópálya. Ellenzékben a Fidesz-KDNP erőteljesen ostorozta a szocialista kormány tehetetlenségét, hatalomra kerülve viszont nem vette komolyan az M9-es ügyét: 2011-ben 2027-es megvalósulás került szóba, igaz, a Kaposvár-Szekszárd szakaszt 2018-ra harangozták be. A 2019-es önkormányzati választások előtt bemutatott Program a versenyképesebb Magyarországért anyagban hirtelen megváltozott a nyomvonal is, az út az Alföldről a Dunát átlépve nem Szekszárd felől Bonyhádon és Dombóváron át vezetett Kaposvár felé, kinyitva ezzel Tolna megyét, hanem egy új, Mohácsnál épülő hídon át Pécsen keresztül. A lapunk által megkeresett szakemberek úgy vélték, ha valóban a versenyképességre helyezné a hangsúlyt a kormány, akkor a Kaposvár-Szekszárd nyomvonal lenne előnyösebb, hiszen az M9-es lehetőséget ad a „jelentős munkaerő-tartalékokkal és gazdaságfejlesztési kapacitással rendelkező Dél-Dunántúl nyugati határral való közúti közlekedési kapcsolatainak javítására”, Pécs pedig Szekszárd felől az M6-oson amúgy is elérhető. Vagyis infrastrukturális szempontból a Szeged-Mohács-Pécs nyomvonal korántsem jelentene akkora változást. Más kérdés, hogy lapunknak többen is jelezték, akadnak olyanok, akiknek a közvetlen Szeged-Pécs sztráda előnyösebb: többek között érdemi logisztikai segítséget nyújtana Csányi Sándor szegedi, mohácsi, bólyi, pécsi élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozásainak. Megkerestük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., hogy miért változott meg a nyomvonal, ami most már véglegesnek tekinthető-e, illetve mikorra készület el a teljes, Soprontól Debrecenig húzódó M9-es sztráda, de kérdéseinkre nem kaptunk választ.

"Kitehetik a Magyarország vége táblát"

Újabb és újabb átadási határidőket megjelölve hitegetik évtizedek óta a dél-somogyi településeket az egymást követő kormányok. A gazdasági szakemberek és szociológusok szerint az M9 az egyetlen reménye az ország egyik leghátrányosabb helyzetű vidékének. A megye Kaposvártól – pontosabban a megyeszékhelyt Nagykanizsával összekötő 61-es úttól – délre fekvő része infrastrukturálisan és gazdaságilag elmaradott, a rendszerváltás után a korábbi, kevéske ipar is leépült, a mezőgazdaságban ezrével szűntek meg a munkahelyek. A térséget a – Balatontól a horvát határig futó – 68-as úton kívül nem érinti országos főút, ide nem települtek új gyárak, ipari üzemek, emiatt óriási az elvándorlás. Dél-Somogy felzárkóztatásának első feltétele a megközelítés megkönnyítése lenne, ennek reményét adta az M9-es sztráda, amelynek eredeti nyomvonala a tervezőasztalon átvezetett a mind jobban leszakadó vidéken. Ebből azonban jelen állás szerint nem lesz semmi, hiszen azzal, hogy Zalaegerszegtől nem Nagykanizsán, hanem Keszthelyen át vezet majd az út Kaposvárra, a sztráda mesze kerül Belső-Somogytól. – Azzal sohasem foglalkoztak a politikusok, mi van az Isten háta mögött – mondta lapunknak egy helybéli polgármester, akinek a települése mellett vezetett volna el az eredeti nyomvonal. – Bár az országhatár még arrébb van, ide nyugodtan kitehetik majd a Magyarország vége táblát. Ez a vidék visszafordíthatatlanul elsorvad. Ander Balázs a Jobbik alelnöke, barcsi országgyűlési képviselő szerint azzal, hogy a kormány „eltereli” az M9-est, hagyja, hogy Dél-Somogyot beszippantsa az Ormánság, s ugyanolyan kilátástalan legyen a helyzet, mint Baranya déli részén. „Már így is elképesztő méretű az elvándorlás – magyarázta –, tíz év alatt a lakosság tíz százaléka költözött el az ország gazdaságilag jobb helyzetű részeibe. Nincs semmi, ami itt tartsa a képzett munkaerőt, a fiatalokat, a cégek pedig arra hivatkoznak, azért nem települnek ide, mert nincs elegendő megfelelő munkaerő. Klasszikus 22-es csapdája, aminek következtében roncstársadalmi gettóvá válik ez a vidék.” Hasonlóképpen vélekedett minden, lapunk által megkérdezett településvezető, egyikük keserűn megjegyezte, Dél-Somogyot immár csak az menthetné meg, ha megjelenne Szűz Mária, s zarándokhellyé válna a térség. Hozzátette: jelen állás szerint erre is nagyobb az esély, mint a kormányzati segítségre.