Az AstraZeneca 60 százalékkal kevesebb vakcinát szállít az EU-nak a tervezettnél

Gyártási gondok miatt 60 százalékkal, 31 millió adagra csökkenti az első negyedévben az Európai Uniónak szánt vakcinaszállítmányokat az AstraZeneca brit gyógyszergyár - közölte egy magas rangú uniós vezető a Reuters brit hírügynökséggel. A cég március végéig mintegy 80 millió adag védőoltást tervezett szállítani az EU 27 tagországának - közölte a nevének elhallgatását kérő, a tárgyalásokban részt vevő illetékes. A gyógyszergyár korábban több mint 80 millió adag szállítását ígérte a második negyedévben, de most nem tudott szállítási célkitűzéseket megadni az április-júniusi időszakra a gyártással összefüggő problémák miatt - mondta az illetékes. A cég a partnere, a Novasep által Belgiumban működtetett vakcinagyár gyártási gondjai miatt kellett csökkentenie a szállításokat az illetékes szerint. A szállítások csökkentését az AstraZeneca szóvivője is megerősítette az AFP francia hírügynökségnek. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) január 12-én jelentette be, hogy megkapta az engedélyezési kérelmet az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcinára. Az EMA akkor azt közölte, hogy január 29-én fognak dönteni.

"Bár nem volt határidő megjelölve a vakcinánk szállításának megkezdésére, ha meg is kapjuk az európai engedélyt, a mennyiségek kisebbek lesznek a tervezettnél az európai ellátási lánc egyik gyártási színhelyének teljesítménycsökkenése miatt" - mondta a szóvivő.

Az Európai Bizottság eredetileg 400 millió adag vakcinát kötött le. Sztella Kiriakidesz, az EU egészségügyi biztosa Twitter-üzenetében elégedetlenségét fejezte ki a szállítások csökkentése miatt. "A feltételes engedélyezés fenntartásával ragaszkodtunk a pontos szállítási ütemtervhez, hogy tagállamok megtervezhessék az oltási programot" - írta. Az Oxford/AstraZeneca úgynevezett vektorvakcinája előállítása olcsóbb, mint a RNS-hírvivő módszeren alapulóké, könnyebb a szállítása és a tárolása is.