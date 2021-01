Tavaly 19 államtitkár kapott egyhavi fizetésnek megfelelő „motivációs elismerést”

Egyetlen minisztérium sem vállalta fel adatkezelőként a felelősséget érte.

Nincs konkrét és érdemi felelőse az oltási tervnek, egyetlen minisztérium sem vállalta fel ugyanis adatkezelőként a felelősséget érte – ez derült ki azokból a közérdekű adatigénylésekből, amelyeket Ujhelyi István szocialista EP-képviselő nyújtott be az elmúlt hetekben a kormányhoz, számolt be róla az MSZP politikusa szombati online sajtótájékoztatóján . Ujhelyi közölte, hogy még tavaly november 18-án fordult először a kabinethez annak érdekében, hogy közérdekű adatként megismerhesse az oltási tervet és választ kapjon egyebek mellett arra: milyen humán- és technikai kapacitással rendelkezik a kormány a tömeges oltásra, hány embert és mennyi idő alatt tud beoltani a jelenlegi rendszer, illetve akar-e a kabinet kampányt indítani az oltás beadása mellett. Az EP-képviselő szerint a káosz és kapkodás bizonyítéka, hogy jelenleg az egészségügyi ellátórendszer védvonalaiban dolgozók sem kaptak még semmilyen érdemi, átfogó tervet, vagy utasítást, ő pedig az Európai Parlament közegészségüggyel foglalkozó szakbizottság tagjaként a mai napig nem kapott választ a közérdekű kérdéseire. Az MSZP politikusa ismertette a kormány különböző tárcáival két hónapon át tartó levelezésének eredményét. Elsőként az egészségügyért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma utasította el a válaszadást, mondván a tárca ebben az ügyben „nem minősül adatkezelőnek”. Hasonló választ kapott Ujhelyi később a Miniszterelnökségtől, valamint a belügyi és a külügyi tárcától is; igaz, utóbbiak előbb még 45 napos válaszadási határidőt kértek a politikustól.

„Két hónap alatt sem derült ki, hogy ki a felelős az oltási tervért a kormányban. Ebből a katyvaszból nekem úgy tűnik, hogy a maffiállam élén lévő pancserkormány továbbra is csak a hatalma bebiztosítására koncentrál, mindegy, hogy hány emberélet és hány százezer magyar család teljes elszegényedése árán”

– fogalmazott az MSZP európai parlamenti képviselője. Ujhelyi István az online sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy a mielőbbi nyitáshoz és a kis- és középvállalkozások fellélegzéséhez szükség van a mielőbbi tömeges átoltottságra. Emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság először tavaly júniusban hívta össze a tagállami kormányfőket és tájékoztatta őket a közös vakcinabeszerzés lehetőségeiről. Majd október elején Brüsszel már konkrét oltási tervvel állt elő, megkötötte a konkrét keretmegállapodásokat a vakcinákról, amelyeket a tagállamok által kötött szállítási szerződések követtek. A politikus a sajtótájékoztatón bemutatta a brüsszeli irodája által összegyűjtött, más tagállami kormányok által közzétett oltási terveket. Hangsúlyozta, hogy miközben Magyarországon csak egy „totószelvénynél rövidebb oltási tervecske” érhető egyelőre el nyilvánosan, addig például Spanyolországban egy több mint száz oldalas dokumentum tartalmaz minden fontosabb információt, de hasonlóan átfogó anyag érhető el Németországban vagy épp az Egyesült Királyságban is. De bemutatta azt a magyar nyelvű tájékoztató füzetet is, amelyet a skót kormány készített az ott élő magyarok számára a vakcinákról és a vírusról szóló legfontosabb információkkal. Ujhelyi szerint míg más uniós tagállamokban a kormányok tisztességesen és hitelesen tájékoztatják a lakosságot, addig a magyar kabinet még azokat az információkat is „pártpolitikai érdekei szerint csepegteti”, amelyeket birtokol. Az MSZP EP-képviselője ezért felszólította a kormányt, hogy "hagyja abba a hazudozást" és mielőbb hozza nyilvánosságra a teljes, átfogó és részletes oltási tervet.