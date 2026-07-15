Dagad Orbán Viktor olcsóbb állama

Nem akarja Rogán Antal, hogy nyilvánosságra kerüljön, mennyit fizet politikai tanácsadóinak a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A miniszter "jogi és nem jogi következményekkel" fenyegette meg az ez után érdeklődő Mesterházy Attilát. Az MSZP-s képviselő ragaszkodik a közpénzköltéssel összefüggő adatok nyilvánosságához, szerinte ugyanis az adófizetőknek joguk van tudni, hány politikai kinevezettet tartanak el. A kormányapparátus követhetetlensége ellenére némi kutakodás után egyértelmű: megdőlt Orbán Viktor 2010-es ígérete, mely szerint "az új rendszerbe sem a rangkórság, sem kormányzati dáridó nem fér bele", hiszen a Fidesz-kabinetek jóval túlnőttek elődjeiken.