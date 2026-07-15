Korábbi nyilatkozata alapján hathavi összegre, körülbelül 7,8 millió forintra jogosult.
Utóbbiak esetében továbbra is várják az általuk megjelölt kedvezményezett szervezetek számlaszámát.
Budapest korábbi rendőrfőkapitánya, valamint Nagy Ervin színművész is államtitkárként fog dolgozni.
Naderi Zsuzsanna közgazdász, közgazdász-tanár és okleveles könyvvizsgáló fő feladata lesz, hogy hidat építsen az oktatás és a munka világa között. Továbbá elvárás, hogy erősítse a felnőttkori, az egész életen át tartó tanulás kultúráját.
Az összes tárca összes államtitkárának és miniszterének emelték a bérét.
A fideszes politikus, aki ott sem volt, de a végrehajtói kar elnökét olyannak látta, mint aki rendet teremt.
A központi kommunikáció eközben azt harsogja, hogy saját magán spórol a kormány.
A kormányfő Facebook-bejegyzése alapján tovább egyeztettek a szűkítés mértékéről.
Vitézy Dávid közlekedési, Hoppál Péter pedig újfent kulturális államtitkárként bizonyíthat.
A Gulyás Gergely vezette Miniszterelnökség jutalmazta leginkább a vezetőit.
A kormánytagoknak adott 35 százalékos béremelést pedig az egészségügyi dolgozóknak utalná át a Párbeszéd képviselője.
Bemutatta új államtitkárait Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hétfőn - tájékoztat az MTI.
Hamis aláírások is lehetnek azokon az ajánlóíveken, amelyeket Cseresnyés Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium fideszes államtitkára adott le a választási bizottságnak – értesült az ATV Híradója.
A Miniszterelnökség államtitkárává nevezte ki az államfő Aszódi Attilát és Becskeházi Attila Csabát - jelentették be az Országgyűlés csütörtöki plenáris ülésén.
A Demokratikus Koalíció szerint nincs szükség 56 államtitkárra és 108 helyettes államtitkárra, helyettük inkább egy egészségügyi és egy oktatási minisztert kellene kinevezni.
Alig két hónap alatt tovább növelte az államtitkárok, helyettes államtitkárok és miniszteri biztosok számát az Orbán-kormány, pedig az állami vezetői gárda létszáma már az év elején is rekordmagas volt. Idén eddig 18 miniszteri biztost, egy új államtitkárt és 8 helyettes államtitkárt neveztek ki (miközben az utóbbiak közül négyet felmentettek) – derült ki az év eleje óta megjelent Magyar Közlönyök és Hivatalos Értesítők adataiból, amelyekre a Magyar Nemzet hívja fel a figyelmet.
Ijesztően hangzik: azt írja a Magyar Nemzet, hogy megállíthatatlannak látszik az állami vezetők számának növekedése. Pedig még emlékszünk a fideszes ígéretre, ami az olcsó állam és a csökkenő bürokrácia képét festette az égre a választások előtt.
Az ország felkészült a rendkívüli hidegre, a hajléktalanellátó rendszer, valamint a Belügyminisztérium (BM) irányítása alá tartozó szervezetek munkatársainak felkészítése megtörtént, a földgázellátás pedig folyamatos - mondta egybehangzóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a BM és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) egy-egy államtitkára pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.
Dagad Orbán Viktor olcsóbb állama - írtuk még hajdan, pontosabban majd egy éve, tavaly novemberben, pedig akkor még szó sem volt például a keresztényüldözés elleni helyettes államtitkárságról. Csak egy pillanatra lankad a figyelem, és hopp, máris itt a még újabb helyettes államtitkárság, csak hogy valami örömünk is legyen ebben a kvótareferendumos sanyarú életben.
Nem akarja Rogán Antal, hogy nyilvánosságra kerüljön, mennyit fizet politikai tanácsadóinak a Miniszterelnöki Kabinetiroda. A miniszter "jogi és nem jogi következményekkel" fenyegette meg az ez után érdeklődő Mesterházy Attilát. Az MSZP-s képviselő ragaszkodik a közpénzköltéssel összefüggő adatok nyilvánosságához, szerinte ugyanis az adófizetőknek joguk van tudni, hány politikai kinevezettet tartanak el. A kormányapparátus követhetetlensége ellenére némi kutakodás után egyértelmű: megdőlt Orbán Viktor 2010-es ígérete, mely szerint "az új rendszerbe sem a rangkórság, sem kormányzati dáridó nem fér bele", hiszen a Fidesz-kabinetek jóval túlnőttek elődjeiken.
Korántsem ért véget a kormányátalakítás, sőt, még csak most formálódik az új minisztériumi struktúra - értesült a Népszava. Kormányközeli források arról számoltak be, hogy a fejlesztési tárcát földarabolják, s „szétosztják” a külgazdasági minisztérium és a Miniszterelnökség között. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kedd reggeli ötpárti egyeztetés után cáfolta, hogy megválna a diplomácia irányításától.
Már 203 államtitkár, helyettes államtitkár és miniszteri biztos dolgozik a kabinetben. A biztosok száma évről évre növekszik: gyakran ezzel a stallummal díjazzák a politikai hűséget, olyannyira, hogy a Fidesz nemrég még a ﬁzetési plafonjukat is eltörölte - írja a Népszabadság.