Ma végre megszülethet a megállapodás a 2021-es minimum bérekről

„A járvány első és második hullámának idején is a kormány legfontosabb célja az életek védelme és a magyar gazdaság működőképességének a megőrzése. A kormány felelős döntése értelmében nem lehet pénzügyi akadálya annak, hogy bárki megfelelő egészségügyi ellátást kapjon, vagy a munkahelyét megtarthassa” - idézet a Pénzügyminisztérium államháztartási közleményéből. Abból, amelyikből kiderül, hogy a forint bevezetése óta soha nem látott rekordhiányt hozott össze a kormány 2020-ban - persze mindezt a járványra hivatkozva. Fogadjuk el, hogy a kormány legfontosabb célja az életek védelme és a magyar gazdaság működőképességének a megőrzése. És sikerült? Örülünk Vincent? Erről mindenki alkosson ítéletet a saját vérmérséklete szerint. Én nem is veszem a bátorságot ahhoz, hogy a sikert emberéletekben számoljam. De: 5548 milliárd forint – ekkora adósságba verte a magyar népet Orbán Viktor –, miközben 367 milliárd forintra lett volna engedélye. Halljuk, hogy pénz nem számít, ha emberéletről van szó. De nem ez történt. Nem az emberéleteket, nem a munkahelyeket mentette a kormány, hanem NER-hátországát építette, már a 2022 utáni időkre készülve. Mert ki tudja, mit hoz az élet. Miközben a családi támogatások csökkentek, addig több száz milliárd forint áramlott külön-külön a NER által ellenőrzött turisztikai ágazatba, az ilyen-olyan vagyonkezelő alapítványokba, az NER építőipari beruházásaiba, vagyis a belgrádi vasútba, autópálya-programokba, templomok, sportcsarnokok, stadionok építésbe. És - ne vitassuk el –, jutott a cégeknek is, amelyik vett egy gépet máris ott termet Szijjártó Péter külügyér és adott rá egy-két milliárd forintot. Hogy ez a válságkezelés? Nem. A válságkezelés az lett volna, ha a több százezer rejtett munkanélkülit nem a három hónapos munkanélküli segéllyel fizetik ki, ha a sok részmunkaidőbe kényszerült munkavállaló bérét kiegészítik, ha a kis cégek túlélését segítik. Ők úgy érzik, a kormánynak nem sikerült a kezelni a válságot. De ennél is nagyobb bűn, hogy meg sem próbálták.