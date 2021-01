Idősek és betegek gondozásában segíthet Sophia, a szociális robot

A jótékonysági jeges-vödrös videókkal kezdődött, de aztán egyre veszélyesebb „játékok” terjedtek el a közösségi médiában, amelyek már több halálos áldozatot is követeltek.

Megfojtotta magát egy 10 éves lány a szicíliai Palermóban, miután egy TikTok-kihívást próbált meg teljesíteni. A szülők szerint a gyerekük a „blackout challenge”-nek eleget téve övet tett a nyakába, és visszatartotta a lélegzetét, miközben saját magát vette a telefonjával. A kihívás, ami fojtogatós játékként híresült el a közösségi oldalon, súlyos oxigénhiányos állapotot idézhet elő az agyban. A kísérlet azonban tragédiába fordult, ami miatt az olasz adatvédelmi felügyelet elrendelte minden olyan felhasználói fiók blokkolását, amely során a userek nem tudták bizonyítani, hogy elmúltak 13 évesek. Bár a TikTokra hivatalosan csak 13 évesnél idősebb felhasználók regisztrálhatnak, az ennél fiatalabb gyerekek könnyen kijátszhatják ezt a szabályt. A Tiktok kínai tulajdonosa, a ByteDance egyelőre nem reagált. A blackout challenge a pass out challenge enyhébb változata, ami a TikTokon manapság óriási népszerűségnek örvend. A kihívás során a fő cél, hogy szándékosan ájult állapotba kerüljön a felvételeket készítő illető, amit leggyorsabban önfullasztással lehet elérni. Hasonlóan veszélyes volt a korábbi kék bálna kihívás, amely arra kényszerítette a fiatalokat, hogy a különböző horrorfilmek megtekintése és a temetőkben való séták után saját magukban is kárt tegyenek. Az online kihívás (challenge) általában olyan üzenet, felhívás, fénykép vagy videó, amelyben a kihívó valamilyen feladat elvégzésére buzdítja az érdeklődőt. Ez történhet személyesen, szóban, vagy a kihívó akár videóra felvéve is rögzítheti az elvégzendő feladatot, majd valamilyen közösségi portálon közzéteheti, hogy az minél több emberhez eljusson, és minél többen elvégezhessék. Ezek a „játszmák” úgy működnek, hogy egy kitalált internetes karakter, egy több kihívásból álló feladatsor teljesítésére kéri a követőit. A kamaszok észre sem veszik, de a feladatok egyre durvulnak, az utolsó megmérettetés pedig akár a kihívást teljesíteni vágyók öngyilkosságához vagy öncsonkításhoz is vezethet. Ez történt egy 11 éves olasz kisfiúval is, aki tavaly októberben lakásuk erkélyéről ugrott a mélybe, búcsúüzenetében meghagyva, hogy teljesítenie kellett ezt a feladatot. A netes kihívás azonban nemcsak egy ártalmatlan versenyzési lehetőség vagy egy jó vicc, valódi veszélyforrást is rejthet. A legfontosabb tényező, hogy a résztvevőknek a valahová tartozás érzését adja: ha valaki részt vesz a kihívásban, tartozik valahová, a csapat teljes értékű tagja, ezáltal nő az önértékelése is. Ezen felül az azonnali népszerűség lehetőségét kínálja, hiszen lehet like-olni, növekedhet a követők száma, esetleg a figyelem központjába kerül, ami az önértékelésre is támogatóan hat. A gyerekek, azért vesznek részt ezekben a kihívásokban, mert különösen a serdülők, kamaszok könnyen követik a kortársaiktól ellesett mintákat - nyilatkozta lapunknak Duró Zsuzsa gyermekpszichológus. Nekik ők erősebb ingert adnak, mint akár a szülők, akár a pedagógusok. A másik a referencia személy: ő a bátor, hozzá kell hasonlítani. Az a trendi, az elfogadott, aki követi őket. Emellett a fiatalok a veszélyt sem képesek teljes mértékben felmérni, nem tudnak a következményekkel számolni: gyakran ennek a fejleménye a durva végeredmény. A leginkább befolyásolhatóak a hátrányos helyzetűek közül kerülnek ki, mert szeretnének kitörni, megmutatni magukat. Ráadásul a közösségi média fokozza a rossz minták hatását, mert nincs kontroll. Úgy akarhatnak kitörni, hogy nem számolnak a következményekkel.



Kihívások Koronavírus kihívás - Coronavirus Challenge A járványt kevésbé komolyan vevők azzal szórakoznak, hogy szándékosan mások arcába köhögnek, főleg olyanoknak, akik jobban tartanak egy fertőzéstől. Koponyatörő kihívás - Skull Breaker Challenge A kihívás abból áll, hogy három szereplő áll egymás mellett, és míg a középső felugrik, a másik kettő kirúgja a lábát. A középen álló, egyensúlyát elvesztve, óriásit esik. Az ártalmatlannak tűnő tréfa végezetes is lehet: súlyos és életveszélyes sérüléseket lehet szerezni, mint: zúzódások, vérömleny, koponyatörés, agyrázkódás, nyaktörés, az agy vérzése, eszméletvesztés, bénulás vagy halál. Kiki kihívás – In My Feelings/Kiki Challenge A résztvevő fiatalok mozgó autókból ugranak ki, hogy aztán mellette haladva Drake In My Feelings című slágerére táncolják el az adott koreográfiát. De ez nem csak a járműből kiugró személy és a sofőr, hanem az úton közlekedő többi autós életét is komolyan veszélyeztetheti. A 18 éves Anna Worden, miután kiugrott az autóból elesett, beverte a fejét, koponyája betört, az agyában vérzés, fülében pedig vérrögök keletkeztek – a kihívás miatt újra kellett tanulnia járni. Tüzes kihívás – Fire Challenge A résztvevők saját magukat gyújtják fel. A kihívás lényege, hogy testüket bekenik gyúlékony anyaggal (például körömlakklemosó), majd szándékosan meggyújtják magunkat. Talán mindezt azért, hogy a fájdalomtűrő képességüket fitoktassuk. Az első ilyen challenge-ről szóló videó 2012-ben került fel a világhálóra és azóta időről-időre újra felbukkannak különböző kísérletezések – sajnos sok sérülttel. A 12 éves Timiyah Landers testfelületének 49 százalékán szenvedett el égési sérüléseket, miután barátai meggyőzték, hogy vegyen részt a kihívásban. Vizes talp kihívás - Splash Challenge Ebben a challenge-ben a kihívást teljesítőnek úgy kell egy vízfelszínt megérintenie a cipője talpával, hogy még éppenhogy vizes legyen, de szárazon megússza, tehát ne süllyedjen el. generalielorelatok.hu