Uniós összehasonlításban Magyarországon jelentős számú ipari robotot telepítenek. Ehhez pedig igazodni kell, már csak azért is, mert ez a szektor fejlődési irányát is jelzi.
A sztereotípiáknak és nők technológiában, illetve művészetekben való alulreprezentáltságának is szerepe van abban, hogy a mesterséges intelligenciát inkább női alakba költöztetik tervezőik.
Ami azért még Japánban is kuriózum.
Az irányítók letartóztatásban vannak, a strómanok felhajtója bűnügyi felügyelet alá került. Az elkövetők akár 10 évet is kaphatnak.
Maga mondta el: kommunikációra képes és kezelni is tud.
A digitális forradalom évtizedek óta visszafordíthatatlanul alakítja életünket. Az 5G-s technológia az adatáramlás forradalmát hozta el – egyesek átkozzák, mások szerint az emberiség túlélését jelenti. Utóbbiak táborát erősíti Rab Árpád jövőkutató.
Mesterséges intelligenciára épülő chatbotot indít a Hintalovon Alapítvány.
Az emberszerű arccal, fejjel és robotkarokkal rendelkező Cira-03 a mellkasán lévő képernyőn mutatja meg az eredményeket.
A tervek szerint a mintegy 23 napos küldetés során a Csang'o-5 kőzet- és talajmintákat gyűjt.
Észleli, ha a vevők nem viselnek maszkot vagy nem tartják be a kötelező távolságtartást.
A mechanikus játékszereknek „gyógyító” szerepük lehet a koronavírussal terhelt időszakban.
A teljesen automatizált robotkar önállóan képes steril pálcával koronavírus-fertőzöttség tesztelésére alkalmas mintát venni.
A kölyökkutyaként ugráló K9 mellett egy másik berendezés az elé álló testhőmérsékletét méri, egy ember alakú gép pedig információkat szolgáltat.
A tojások feltörésétől a tálalásig mindent a gép csinált, a brit kutatóknak még azt is sikerült elérniük, hogy az egyszerű, de könnyen elrontható étel finom legyen.
A koronavírust is elpusztítja az az önjáró szerkezet, amely UVC fény kibocsátásával fertőtleníti a környezetét.
Az élő szív verését utánozza az a bionikus szív, amelyet amerikai kutatók fejlesztettek ki, hogy állatkísérletek nélkül lehessen kardiológiai eszközöket tesztelni és betegségeket modellezni.
Az élő, programozható biológiai gép önálló mozgásra képes, amikor pedig megvágták, "összevarrta" magát.
Hét hónapos kényszerszünet után újra fúrni kezdett a Marson az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Insight űrszondájának robotvakondja.
A műbőrrel az emberméretű robot jobban érzékeli a környezetét és akár egy lábon is tud egyensúlyozni.
Mind a négy lebénult végtagját mozgatni tudta egy francia férfi a külső robotváz segítségével, amelyet gondolataival irányított – írta a BBC hírportálja.
A tervezettel ellentétben nem alkalmas űrmisszióra és nem helyettesítheti az embert az űrsétákon Fedor, a Nemzetközi Űrállomást megjárt orosz robot.
Egy pekingi kórházból sikeresen végeztek el 5G-s vezeték nélküli technológia segítségével egy távirányítással végrehajtott robotműtétet egy több mint 136 kilométerre lévő nőn kínai orvosok.
Második kísérletre csatlakozott a Nemzetközi Űrállomáshoz az ember alakú androidot szállító Szojuz MSZ-14.
Automata üzemmódban nem sikerült, ezért kézi vezérléssel csatlakoztatták hétfőn a Szojuz MSZ-13 űrhajót a Zvezda kiszolgáló modulról a Poiszk kis kutatómodulhoz.
Fedélzetén a 184 centis és több mint száz kilós, ember alakú robottal, Fjodorral startolt el Bajkonurból és várhatóan szombaton csatlakozik a Nemzetközi Űrállomáshoz a Szojuz MSZ-14-es orosz űrhajó.
A társadalom idősödése miatt Japán innovációk sorával áll elő, hogy mozgásban és munkában tartsa az öregeket. A legújabb fejlesztés az egyensúly megőrzését segítő robotfarok.
A budai Molnár János-barlangban mutatták be a miskolciak által vezetett nemzetközi csapat fejlesztését, a UX–1a búvárrobotot, ami 60 centis átmérőjével akár 500 méteres mélységben és 60 bar nyomáson is képes dolgozni a vízzel elárasztott járatokban.
Mesterséges intelligenciájú robotok segíthetik a mentális betegségben szenvedőket egy új ausztrál kutatás szerint.