Palkovics: lízingelt miniszter vagyok

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője szerint a lemondásáról szóló hír a baloldali hangulatkeltés része, de beszélt a Színház-és Filmművészei Egyetemről (SZFE) is.



Nem tudja Palkovics László "ki és milyen motivációból szövegeztette" a 444.hu azon cikkét , miszerint le kíván mondani. A tárcavezető a Mandinernek adott interjújában azt mondta, többszöri átolvasás után is mindössze két igaz állítást talált benne. Ennek egyike az, hogy egy fegyelmezett harcos. A másik pedig a Kaderják Péterről szóló megállapítás, miszerint ő a hazai energiapolitika első számú szakértője. A lemondását híresztelő cikk szerinte nem több a "szokásos hazug baloldali hangulatkeltésnél." Hozzátette,

"abban biztosan nem leszek partner, hogy bárki légből kapott találgatásokkal bomlassza a magyar kormány egységességét. Különösen a vírusválság okozta világméretű bizonytalanságok közepette veszedelmes azt fontolgatva rabolnunk egymás, akár értelmes munkára is fordítható idejét, hogy melyik miniszter mennyire erős, melyik klubba tartozik, vagy éppen van-e kedve dolgozni."

Palkovics László elmondta, gyakran találkozik a miniszterelnökkel, de ebben semmi szokatlan nincsen. A legutóbbi megbeszélés is a korábbiakhoz hasonlóan előremutató és pozitív volt, semmiféle lemondásról nem esett szó köztük. Azt illetően viszont nem bocsátkozott találgatásokba, hogy 2022 után is marad-e miniszter. A Színház- és Filmművészeti Egyetemmel kapcsolatban azt mondta, az egyetem hivatalos közleményében csak olyan tiszteletreméltó művészemberek neveivel találkozott, akik addig is ott tanítottak. "Az tényleg nagy baj lenne, ha nem a szakmai rátermettség számítana. Majd a szenátus eldönti, hogy ezek az emberek alkalmasak-e" - fogalmazott. Szerinte az SZFE esetében egy kultúrharc zajlik. "Két irányzat próbál egymással zöld ágra vergődni: a régi, amelyik eddig egyedüliként volt jelen a Színművészetin, és az új, amelyik most be szeretne bekerülni. Semmiképpen nem helyes, ha az adófizetők pénzén kizárólag egyféleképpen tanítanak egy intézményben." Úgy látja, a hallgatóknak is jobb lesz, mivel "kétségtelen tehetségüket" a képzések és az oktatási infrastruktúra korszerűsítésével nemzetközi szinten is kamatoztathatják.