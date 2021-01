A fekete nadálytő az év gyógynövénye

A forrasztófűnek is nevezett növényt gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatása miatt hátfájás, ízületi fájdalom, húzódások és zúzódások kezelésre alkalmazzák.

A fekete nadálytövet választotta 2021-ben az Év Gyógynövényének a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) Gyógynövény Szakosztálya. A fekete nadálytő (Symphytum officinale L.) hazánkban is honos gyógynövény, amelynek a gyógyászatban a gyökerét alkalmazzák. Hagyományosan zúzódások, csonttörések kezelésére használták, erre utal a növény egyik népies neve, a forrasztófű is. Napjainkban hátfájás, ízületi fájdalom, húzódások és zúzódások kezelésre alkalmazzák. Gyulladáscsökkentő hatását kísérletekben igazolták, és klinikai vizsgálati eredmények támasztják alá a fájdalmat enyhítő hatását is. Számos kozmetikum és gyógyszer összetevői között is megtalálható. Kivonatai külsőleg, ép bőrfelületen alkalmazhatók, fogyasztása mérgezést okozhat. A nedves területeket kedvelő, bíbor, rózsaszín vagy fehér virágú, évelő növénynek korábban a levelét is fogyasztották teaként, sőt étkezési céllal is, azonban ez is veszélyes lehet. Az Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztályának célja, hogy hozzájáruljon a gyógynövények szakszerű alkalmazásának terjedéséhez. Ennek jegyében indította útjára 2013-ban az Év Gyógynövénye kezdeményezést – olvasható a szervezet honlapján