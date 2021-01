Szlovéniában megkezdődött a tanítás

A vállalat cáfolta a német lapértesüléseket.

Mint a hvg.hu által idézett közleményben írják , az Egyesült Királyság vakcinánciós szervezete (Joint Committee on Vaccination and Immunisation) támogatja ennek a korcsoportnak az oltását. A brit törzskönyvezési hatóság (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) is támogatja a vakcina 65 év feletti vészhelyzeti felhasználását. A cég közleményében külön kitér a The Lancet című folyóiratban nyilvánosan publikált klinikai adatokra, ami szerint „az idősek közt száz százalékban alakult ki COVID-19 tüskefehérje-ellenes antitest a vakcina második adagjának beadását követően”. Korábban a Népszava is beszámolt arról , miszerint német lapok azt írták, csak 65 éven aluliaknak engedélyezik az Astrazeneca használatát, mivel az a gond, hogy az engedélyeztetési eljáráshoz benyújtott dokumentáció alapján rendkívül alacsony, mindössze 8 százalékos a hatékonysága ebben a korcsoportban.