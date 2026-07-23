A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a hivatalos számok csak a jéghegy csúcsát jelentik.
Adományokból eddig százmillió forint fölötti összegnek megfelelő lej gyűlt össze a helyreállításra, a romok alatt életét vesztett fiú, valamint a súlyosan sérült, válságos állapotban lévő lány családja több mint 760 ezer, a két könnyebb sérülté pedig csaknem 610 ezer forintnyi állami támogatást kapott.
A volt tévés és KDNP-s politikus tartalékos katonának állna.
Nem fizetett az iskolaépület építője, így elárverezték és a végrehajtó megafonnal a kezében hajtotta ki az utcára a diákokat és a tanárokat. Az iskola igazgatója február óta levelekkel bombázta az illetékeseket, név szerint Orbán Viktor kormányfőt, Pintér Sándor belügyminisztert, végül az oktatási államtitkár, Maruzsa Zsoltán közölte vele: nem segít.
Homofób törvény, mint fölemelt ostor, a korábbiaknál is rosszabb tankönyvek, túlterhelt tanterv, bebetonozott érettségi. Ez jellemzi most a magyartanítást a Magyartanárok Egyesületének alelnöke szerint.
Szlovéniában megkezdődött kedden a tantermi oktatás az általános iskolák első három osztályában és az óvodák is kinyithattak - közölte a helyi sajtó.
Hétfőtől bezárnak az iskolák, de az oktatás nem áll le: digitális munkarendet vezetnek be. Egységes módszertan még nincs, de a pedagógusok már próbálnak felkészülni.
„Mért kell patkányfészek-hatalmak / országos trágyájában járjak” – teszi fel központozás nélkül a kérdést Imre Flóra Köz-érzet című verse, mellyel a Mozgó Világ augusztusban a dupla számát indította, kisebb dinamitot hajítva az irodalmi közéletbe. A vers azóta bejárta a közösségi oldalakat, egyfajta hivatkozási pont lett: „én hát kiáltok és sikoltok / ne bántsd a magyart mindhiába…”.
Egy amerikai kutatás szerint mintegy fél órával többet alszanak a középiskolás diákok hétköznap, ha egy órával később kezdődik a tanítás.
Akár hat évet is veszíthetnek iskolai tanulmányaikból a Közel-Keletről vagy Afrikából Európába érkező gyerekek. A kérdést az Európai Parlament is napirendre tűzi májusban.
Nem kezdődik meg a tanítás január első hetében a polgárdi általános iskolában, amelynek tetőszerkezetét megrongálta a viharos erejű szél - közölte a település független polgármestere pénteken az MTI-vel. Nyikos László elmondta: a tankerülettel egyeztetve az iskolavezetés úgy döntött, hogy január 3-5. között rendkívüli oktatási szünetet rendelnek el.
A St. Louis-i Washington Egyetem antropológusainak elsőként sikerült lencsevégre kapniuk, ahogy vadon élő csimpánzok eszközhasználatra tanítják kölykeiket.
Ferenc pápa tanítását egyes konzervatív körök nem aszerint ítélik meg, hogy megnyilatkozásai mennyire felelnek meg az Evangélium szellemének, hanem annak alapján, mennyire illeszkedik a hatalmon lévő kormány irányvonalába. Csakhogy a konzervatívok által is annyira tisztelt Szent II. János Pál szinte szó szerint ugyanúgy beszélt a menekültekről, mint az argentin származású egyházfő. Kiemelte, európai szolidaritásra van szükség, s e tekintetben a keresztényeknek élen kell járniuk. Ha élne, ma sem vélekedne másként.
A Párbeszéd Magyarországért is csatlakozott a Nem leszek suliban akcióhoz és a "kockás inges" mozgalomhoz is, mert ma Magyarországon a tanárok és a szülők kezdeményezése adhat érdemi visszajelzést a közoktatási rendszernek - olvasható a párt honlapján.