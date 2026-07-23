II. János Pál tanítását is elutasítják?

Ferenc pápa tanítását egyes konzervatív körök nem aszerint ítélik meg, hogy megnyilatkozásai mennyire felelnek meg az Evangélium szellemének, hanem annak alapján, mennyire illeszkedik a hatalmon lévő kormány irányvonalába. Csakhogy a konzervatívok által is annyira tisztelt Szent II. János Pál szinte szó szerint ugyanúgy beszélt a menekültekről, mint az argentin származású egyházfő. Kiemelte, európai szolidaritásra van szükség, s e tekintetben a keresztényeknek élen kell járniuk. Ha élne, ma sem vélekedne másként.