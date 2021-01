Csődközelbe került a Barcelona

A Barcelona labdarúgócsapata 1,2 milliárd euró adóssággal rendelkezik – derült ki a klub honlapjára feltöltött 2019/20-as gazdasági összefoglalóból.

A Barcelona labdarúgócsapata 1,2 milliárd euró adóssággal rendelkezik – derült ki a klub honlapjára feltöltött 2019/20-as gazdasági összefoglalóból. Az összegzés szerint ennek nagy része, 730 millió rövid lejárató adósság. Az El Confidential nevű spanyol lap már múlt pénteken megszellőztette, hogy a klub június 30-ig haladékot kért több hitelezőjétől, mert nem tudja kifizetni nekik 200 millió eurós adósságát. A Barcelona anyagi helyzete egyébiránt évről évre romlott, tavaly a koronavírus-járvány pedig csak még jobban tetőzte a problémát, ugyanis jelentősen lecsökkentek a bevételei a klubnak, amely ebben az időszakban 56 milliós jegybevételtől esett el. A kiadási oldalon ezzel szemben óriási fizetések vannak. A klub sportolóinak teljes bérköltsége jelenleg a bevételek 74 százalékát teszi ki, a La Liga pedig labdarúgók esetében szigorúan bünteti, ha ez az arány 70 százalék fölé megy. A klub éppen ezért bontotta fel tavaly több idősebb, nagyon jól kereső játékosa szerződését, mint Luis Suárez vagy Ivan Rakitic, ugyanakkor a hírek szerint odáig fajult a probléma, hogy a játékosok január elején, s azóta sem kaptak fizetést. A Barcelona nem csak futballistáinak, más kluboknak – szám szerint 19-nek – is tartozik, rövid távon 126 millióval, hosszú távon pedig további 196 millióval. Többek között a Liverpool még nem kapta meg Philippe Coutinho teljes vételárát, mint ahogy az Ajax sem Frenkie de Jongét, de a katalán együttes olyan játékosok kapcsán is tartozik, akik már nem is állnak a klub alkalmazásában, mint Malcom vagy Arthur. Persze, a katalán alakulatnak is vannak még kintlévőségei, más egyesületek átigazolások kapcsán 46 millióval tartoznak, ám ez az összeg csak a lukak tömködésére lehet elegendő. A Barcelonánál – ahol január 24-én lett volna elnökválasztás, ám a járványhelyzet miatt elhalasztották az eseményt – abban bíznak, hogy a szurkolók hamarosan hacsak részlegesen is visszatérhetnek a lelátókra, máskülönben a klub teljesen ellehetetlenül.