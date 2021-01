Nem nyomoznak Bayer Zsolt "pedofil" harcostársa után

A pártok ugyan bíznak az ellenkezőjében, de bizonyára őket sem lepné meg, ha a kormánypártok bojkottálnák az ülést.

Az ellenzéki szövetség szeretne február 1-jén rendkívüli ülést tartani a Parlamentben – ez derült ki abból a sajtótájékoztatóból, amit a frakciók közösen tartottak. Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik országgyűlési képviselője elondta, a szükséges aláírások összegyűltek, és azokat be is adták Kövér László házelnöknek. Ebből három napirendi pont a járvány kezelésével kapcsolatos vizsgálóbizottság felállításáról, egy pedig a médiaszolgálatók közötti hátrányos megkülönböztetést megszüntető törvényjavaslat tárgyalásáról szólna. Potocskáné megítélése szerint a kormányzati intézkedések sem egészségügyi, sem gazdasági szempontból nem elégségesek, éppen ezért válaszokat vár a kormánytól. Ugyancsak a kabinet számonkéréséről beszélt az LMP országgyűlési képviselője. Csárdi Antal azt mondta, a kormány kihasználja a járványt és a hozzá közel álló oligarchákat tőkésíti fel, miközben a gazdasági szereplők a lét és nemlét határán billegnek. Ezért azt szeretné, ha létrejönne egy olyan parlamenti vizsgálóbizottság, amely megvizsgálja, hogy azok a gazdasági intézkedések, amiket a kormány hozott, elégségesek és szükségesek voltak-e. A Párbeszéd frakcióvezető-helyettese a Fidesz egy korábbi nyilatkozatát idézte fel, miszerint azért kell működtetni az Országgyűlést, hogy a képviselők megdolgozzanak a pénzükért. Kocsis-Cake Olivio azt mondta, "kíváncsian várjuk, hogy csak akkor hajlandók-e dolgozni (a kormánypárti képviselők - a szerk.) amikor a Budapest-Belgrád vasútvonalat kell titkosítani... vagy amikor a fideszes haveroknak kell valamilyen törvényjavaslat." A képviselő úgy véli, a kormány védekezése nem volt sikeres, így erről is beszélni kell. A kínai vakcinákkal kapcsolatos aggodalmairól beszélt Arató Gergely, aki a Demokratikus Koalíció frakcióvezetőjeként mutatkozott be. (A DK képviselőcsoportját Gyurcsány Ferenc vezeti, az ő egyik helyettese a politikus - a szerk.) Azt mondta, a harmadik vizsgálóbizottságnak a kínai vakcina beszerzésével kell foglalkoznia. Szerinte a közvélemény tele van aggodalommal e kérdést illetően, emiatt a kormánynak be kellene számolnia arról, hogy pontosan hogyan vásárolja ezeket az oltásokat. "Nem fürkészeknek és portyázóknak, hanem egészségügyi szakembereknek kell dönteniük arról, hogy milyen oltást kapjanak a magyar emberek" – közölte Arató Gergely. Hozzátette, ebben a kérdésben nincs helye mutyinak, ráadásul túl komoly a kérdés, hogy ezt a Fideszre lehessen bízni.



Az MSZP általános frakcióvezető-helyettese a Klubrádió elhallgattatása ellen benyújtandó törvényjavaslatról beszélt. Harangozó Tamás szerint ha a rádió sugárzása megszűnik, akkor az azért fog bekövetkezni, mert a Fidesz egy rossz törvényt fogadott el.

"Olyan óriási joghézag tátong ebben a törvényben, amelyről nehéz nem azt feltételezni, hogy egy újabb pitiáner eszköze a Fidesznek a kormánykritikus médiumok elhallgattatására."

Mivel rossz a szabályozás, ezért a médiatörvény ellenzéki módosítója lehetőséget ad a kormánypártoknak, hogy ezt a helyzetet kijavítsák. A Momentum Mozgalom alelnöke Orosz Anna arról beszélt, ha a Fidesznek nincsen félnivalója, akkor semmi oka nincsen, hogy ne támogassa ezen vizsgálóbizottságok felállítását. A rendkívüli parlamenti ülések általában rendre határozatképtelenek szoktak lenni, mivel a fideszes képviselők nem mennek el az ülésekre. Így azok rövid idővel - a napirend után felszólalások elhangzása után - véget érnek.