Négy kilogramm marihuánát, több mint 700 gramm kokaint, fél kiló amfetamint és több mint 110 gramm kék MDMA-tablettát foglaltak le nála. A feketepiaci értéke összesen mintegy 55 millió forint.
Ez Polt Péter válaszából derült ki.
Nagyon sokan emiatt halnak meg az utakon. Az illegális utcai autóversenyek a világ minden pontján komoly problémát okoznak
Két nő és egy férfi inzultált egy női utast a 3-as villamoson, a férfi minden előzmény nélkül megütötte a nőt.
A BRFK akár félmillió vendégéjszakával is számol az ajánlatkérésében.
Szabálytalanságok garmadájával találkoztak az egyenruhások a budapesti éjszakában.
Nem ez volt az utolsó ilyen jellegű ellenőrzés.
Azt nem tudni, hogy milyen indokkal utasították el a nyomozást, és az sem tisztázott, hogy a kormány házipublicistáját meghallgatták-e az ügyben.
Az eltűnt gyerekek világnapjához kapcsolódóan vasárnap rendezték meg ötödik alkalommal az Ezer lámpás éjszakája elnevezésű kampánysorozatot, amellyel a gyermekek eltűnésének jelenségére szeretnék felhívni a társadalom figyelmét.
„Március 15-e alkalmából Bucsek Gábor r. dandártábornok úr, Budapest rendőrfőkapitánya dicséretben és jutalomban részesítette a BRFK állományának több tagját”- tette közzé a BRFK hivatalos bűnmegelőzési portálja az ünnepség képeit. A csapatzászló mellett díszelgő rendőrök Kalasnyikov gépkarabéllyal, azaz fatusás AK 47-es fegyverrel álltak díszőrséget a rendezvényen.
Személyi szabadság megsértése miatt folytat eljárást a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy 32 éves balatonalmádi férfi, egy 41 éves budapesti nő és egy 47 éves román férfi ellen, akik a gyanú szerint injekcióval elkábítottak egy férfit Bécsben, Magyarországra hozták, és több mint egy hónapig fogva tartották.
Cáfolta lapunknak a rendőrség, hogy nyomoznának a Dunába lőtt magyar zsidóknak emléket állító szoborcsoport egyes darabjainak ellopása kapcsán: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint feljelentés továbbra sem érkezett a bronz cipők eltűnése miatt. Sőt, válaszukban gyakorlatilag arra utaltak, hogy félreértés lehet minden sajtóinformáció, amely egy újabb lopást feltételez.
Őrizetbe vette a Budapesti Nyomozó Ügyészség Labanc Ferencet, a Budapesti Rendőr-főkapitányság egykori nyomozóját. A jelenleg magánnyomozóként dolgozó volt rendőrt a Terrorelhárítási Központ fogta el hajnalban a lakásán.
Annak ellenére, hogy több Duna-menti partszakasz is alkalmas lehetne szabad strandok kialakítására Budapesten, jelenleg egyetlen legálisan használható fürdőhely sem található a fővárosban. A tiltásokat figyelmen kívül hagyva azonban mégis sokan engednek a csábításnak. Ugyanakkor az illegális fürdőzés veszélyeire az ÁNTSZ és a Budapesti Rendőr-főkapitányság is felhívja a figyelmet: az idén eddig 35-en fulladtak a folyóba.
Eddig 15 hajléktalant állítottak elő a budapesti rendőrök. Miután lefolytatták az eljárást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett úgynevezett fektetőben ajánlottak fel nekik helyet. Eközben az elmúlt pár napban, A Város Mindenkié felhívására apró tüntetések zajlottak. Három földrészen 14 városban - New Yorktól Bangkokig és Dublintól Isztambulig - tiltakoztak Magyarország külképviseletei előtt a hajléktalanság magyarországi kriminalizációja ellen. Szombaton a fővárosban lesz tüntetés.
Tanúként hallgatja meg a jövőhéten a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Horváth András volt adóellenőrési szakemebert, aki adócsalási ügyekben tett feljelentést a napokban. Horváth szerint a Fidesz felső vezetői körének volt tudmása csalásokról, mégsem tett semmit az ügyek felderítése érdekében. Most pedig igyekeznek "agyonhallagatni" a történteket. Az ellenzéki pártok úgy vélik: szinte bizonyos, hogy a Fidesz azért kadályozza a parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, mert a kormánypárt érdekköreit is érinti az adócsalási ügy. Az adóhivatal tagadja az ellene felhozott vádakat és rágalmazás miatt feljelenti Horváthot.