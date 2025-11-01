Lesz-e NAV-vizsgálóbizottság?

Tanúként hallgatja meg a jövőhéten a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Horváth András volt adóellenőrési szakemebert, aki adócsalási ügyekben tett feljelentést a napokban. Horváth szerint a Fidesz felső vezetői körének volt tudmása csalásokról, mégsem tett semmit az ügyek felderítése érdekében. Most pedig igyekeznek "agyonhallagatni" a történteket. Az ellenzéki pártok úgy vélik: szinte bizonyos, hogy a Fidesz azért kadályozza a parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, mert a kormánypárt érdekköreit is érinti az adócsalási ügy. Az adóhivatal tagadja az ellene felhozott vádakat és rágalmazás miatt feljelenti Horváthot.