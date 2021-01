Kézi-vb: a francia meló

A küzdést és a támadás örömét hiányolták a vezetők a vereséggel végződött Spanyolország elleni mérkőzésen, de ez a múlt: jön a hatszoros világbajnok, a tét az elődöntő.

Minden igényt kielégítően, a várakozásokat felülmúlva, sőt: a titkos várakozásokat is valóra váltva szerepel az egyiptomi kézilabda világbajnokságon a magyar férfiválogatott: a csapat öt győzelem után a továbbjutás szempontjából tét nélküli Spanyolország elleni partin veszített először, de így is csont nélkül bejutott a legjobb nyolc csapat közé. A negyeddöntőben a hatszoros vb-aranyérmes Franciaország következik (tv.: M4, 20:30). Nagy László csapatvezető, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke szerint a válogatott egyáltalán nem rettent meg a feladattól, mentálisan és fizikálisan is készen áll a küzdelemre. A világ egyik legjobb játékosából lett sportvezető azt mondta a köztévé Sporthíradó című műsorában, hogy a spanyolokkal szemben 36-28-ra elveszített középdöntős mérkőzésen „a küzdést és az előre játék örömét” hiányolták a játékosokból a szakmai stáb tagjai. „Ezeknek a magyar válogatott játékában mindig, minden körülmények között jelen kell lenniük, de a játékosok megértették azt, amit Gulyás István szövetségi kapitány és Chema Rodríguez másodedző mondott nekik az öltözőben a lefújás után” – nyilatkozta Nagy László. Úgy vélte, voltak jó periódusai a mérkőzésnek, a 36 kapott gólt azonban nagyon soknak tartotta, és különösen az bosszantotta, hogy a spanyolok a magyarok hibáit kihasználva sok könnyű találatot tudtak szerezni. „Ezzel együtt ott vagyunk, ahol lenni szeretnénk, és mentálisan, illetve fizikálisan is készen állunk a franciák elleni mérkőzésre” – jelentette ki a csapatvezető, aki elmondta: a negyeddöntős partira taktikai újításokkal készülnek, ám szerinte a csapatnak elsősorban saját magára, de legfőképp a fegyelmezett támadásokra kell koncentrálnia. „Az eladott labdákat ez a gyors francia együttes gyorsan megbünteti, ezért erre nagyon kell figyelni” – emelte ki talán a legfontosabb kritériumot. Ugyanakkor megerősítette, amit még a televízón keresztül is tapasztalhatott a csapatért itthonról szurkoló sokadalom: a keret tagjai nem csak egészségesek, de mindannyian önbizalommal várják a szerda estét. A válogatott legjobbja eddig Mikler Roland volt, aki az összes mérkőzésen extrát produkált. Nem véletlenül szólították meg a világbajnokság hivatalos honlapján. A kapus azt mondta, van esélyük a franciák ellen, hiszen mindegyik meccs más. „A világbajnokság favoritja Franciaország, ezért nehéz lesz ellene játszani, de a mi célunk nem lehet más, mint a győzelem, és úgy gondolom, hogy van esélyünk” – vélte. Nem kertelt, elmondta, nagyon komoly mérkőzésre számít, és hatvan percig megállás nélkül koncentrálniuk kell. Mivel azonban ez eddig sikerült a vb-n, ezért bízik a sikerben. „A világbajnokság az európai sorozatokhoz képest sokkal nehezebb, mert a kontinensen kívülről érkezett válogatottak is nagyon sokat fejlődtek. De a mi csapatunk is sokat változott, van néhány tehetséges fiatalunk, akik nagyon jók” – mondta.