Pálinkás József és pártja csatlakozna az ellenzéki összefogáshoz

Amennyiben a pártok nem támogatják Pálinkásék csatlakozását, akkor önállóan indulnak majd a 2022-es parlamenti választáson.

Elmondása szerint az előválasztáson való indulásuk célja, hogy a teljes Fideszen kívüli világ megmérettessen, és 2022-ben a kiábrándult Fidesz-szavazók és a bizonytalan választók is megtalálják a saját polgári oldaluk képviseletét. Az ellenzéki összefogásban jelenleg hat párt vesz részt : a DK, Jobbik, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd. Ehhez csatlakozna most az Új Világ Néppárt . A hat párt abban már megállapodott abban, hogy mind a 106 egyéni választókerületben egy közös jelöltet támogatnak, és egyetlen közös listát állítanak. Pálinkás József szerint az ellenzéknek az a legfontosabb feladata, hogy kiválassza azt a 106 jelöltet, akinek a legnagyobb esélye van a győzelemre a Fidesz jelöltjével szemben. Amennyiben a pártok nem támogatják Pálinkásék csatlakozását, úgy önállóan indulnak majd, ahogyan a Kétfarkú Kutya Párt, illetve Szanyi Tibor pártja, az ISZOMM is ezt tervezi. Pálinkás József tavaly októberben azt nyilatkozta, hogy ha lesz miniszterelnök-jelölti előválasztás , akkor az Új Világ Néppártnak is lesz azon jelöltje, aki vélhetően ő lesz , mert „ma aligha lehet mást mondani”. Az Orbán-kormány volt minisztere kijelentette, hogy az föl sem merül, hogy a Fidesszel együttműködjenek.