Holtan találtak egy embert egy kigyulladt házban Fóton

Az asszony azt akarta, hogy a gyermeket tartsák bent a kórházban.

Jogerősen három év börtönre ítélte a Kecskeméti Törvényszék előkészítő ülésen azt a 31 éves nőt, aki azért adott be a saját gyógyszeréből 8-9 tablettát a hároméves lányának, hogy a gyermeket felvegyék a kórházba – közölte a bíróság kedden az MTI-vel. A közlemény szerint a kecskeméti nő 2020. március 20-án délelőtt többször telefonált a megyei kórházba, jelezve, hogy hároméves gyermeke belázasodott, ezért kórházi ellátást kér. Az orvosok az otthoni lázcsillapítást, illetve a háziorvossal történő kapcsolatfelvételt javasolták az anyának, de ő ezt nem fogadta el. Később a nő értesítette a mentőket, hogy a gyermeke lázas és félóránként elájul, ezért a kislányt beszállították a kórházba. Az ügyeletes orvos a gyermektől vért vett és részletes vizsgálatot végzett, majd megállapította, hogy a kislány láztalan, jól van, ezért jelezte, hogy hazamehetnek. Az anya ennek ellenére azt ismételgette, hogy a gyermeke háromszor is összeesett, kórházban kell maradnia. Egyre agresszívabban követelte a gyerek felvételét, miközben fenyegetőzött is.