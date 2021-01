Meghaladta a 100,2 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Nemzetközi sajtószemle, 2021. január 27.

A Bizottság volt szóvivője sajnálattal állapítja meg, hogy a vírus elleni szer körül kirobbant vita lerombolja az európai szolidaritást. Nigel Gardner emlékeztet arra, hogy a vakcina nacionalizmus zsákutcába vezet, ugyanakkor Brüsszel jajveszékel és a fogát csikorgatja, mert fogynak a meglévő készletek, közben pedig Magyarország kitáncol a sorból, amikor közösségi felhatalmazás nélkül üzletel Oroszországgal. Ezért az EU házi készítésű válsággal került szembe. A lassú engedélyezés miatt az unió hátrányban van Nagy-Britanniához vagy az USA-hoz képest, most pedig hajba kapnak a tagállamok, mert nem jön elég ellenszer. Az Orbán-kormány, amely a jogállam és az alapvető szabadságjogok miatt már amúgy is tengelyt akasztott Brüsszellel, felvásárolja az orosz Szputnyik V-t, habár arra az illetékes európai hatóság még nem is bólintott rá. Nagyon úgy néz ki, hogy ebbe a versenybe nem csupán a régi kelet-nyugati vetélkedés nyelve szivárog be. Vannak olyan vélemények, hogy a franciák azért késlekednek a beszerzéssel, mert várják, hogy saját cégük elkészüljön az oltóanyaggal, és állítólag ebben támogatja Párizst az EU is. Ugyanakkor az illetékes biztos az amerikai Astrazenecát támadja, noha a közös gyógyszerhatóság még nem is engedélyezte a készítményt. A totojázás, a zűrzavar és a felelősség tologatása persze megszokott az unióban. Ám a veszély nem csupán az, hogy ennek emberek esnek áldozatul, hanem azt is mutatja: mennyire nincs szolidaritás a tagok között. Úgyhogy a múlt heti csúcson már felvetődött a határok lezárása is, jóllehet itt az egyik alapvető vívmányról van szó. A földrész hosszú, nehéz és megosztó télnek néz elébe.