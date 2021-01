Bill Gates megdöbbentőnek tartja, hogy van, aki elhiszi, ő robbantotta ki a világjárványt

Eszementnek és gonosznak nevezte egy interjúban a Microsoft társalapítója a közösségi médiában keringő összeesküvés-elméleteket.

Megdöbbenését fejezte ki Bill Gates, a Microsoft társalapítója egy szerdai interjúban amiatt, hogy milyen sok „eszement és gonosz” összeesküvés-elmélet kering a személyével és a koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatban a közösségi médiában. A Reuters hírügynökségnek adott interjúban Bill Gates azzal magyarázta a jelenséget, hogy a pandémia megijesztette az embereket, és ezzel együtt jelentősen nőtt a közösségi média szerepe. A koronavírus-járvány egy évvel ezelőtti kirobbanása óta az interneten számtalan összeesküvés-elmélet kapott szárnyra, amelyek téves információkat terjesztettek a vírus eredetével kapcsolatban, illetve azokról, akik a járvány megfékezésén dolgoznak. A teóriák között szerepel az is, hogy Anthony Fauci, az amerikai kormány koronavírus elleni munkacsoportjának virológusa és Bill Gates közösen robbantották ki a világjárványt azzal a céllal, hogy ellenőrzésük alá vonják az embereket, akiknek a testébe az oltóanyagon keresztül nyomon követhető mikrochipet ültetnének be.

„Az emberek tényleg elhiszik ezeket a dolgokat?” – tette fel a kérdést Gates,

Hozzátette, nem gondolta volna korábban, hogy Fauci és ő ilyen központi szerepet tölthet be egyszer ilyen gonosz elméletekben. „Engem ez nagyon meglep, és remélem, hogy el fognak tűnni” – mondta. A milliárdos vagyonnal rendelkező Bill Gates 2014-ben távozott a Microsoft elnöki székéből. Alapítványa, a feleségével közösen létrehozott Bill and Melinda Gates Foundation legalább 1,75 milliárd dollárt adományozott a koronavírus-járvány leküzdése érdekében tett globális lépések - vakcinák és gyógymódok kifejlesztésének - támogatására. Az interjúban Gates méltatta Fauci és Francis Collins, az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézetek (NIH) igazgatójának munkáját. A volt Microsoft-vezér szerint Donald Trump elnöksége alatt időnként úgy érzete, hogy csak ők ketten voltak „épelméjűek” az amerikai kormányban. Bill Gates ígéretesnek nevezte az új amerikai elnök, Joe Biden által megbízott járványellenes munkacsoport összetételét. Örömét fejezte ki továbbá amiatt, hogy az Egyesült Államok nemrég csatlakozott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által koordinált COVAX nemzetközi vakcinaelosztó kezdeményezéshez.