A dokumentumokból nem derül ki olyan információ, ami arra utalna, hogy tudtak volna azokról a bűncselekményekről, amelyek miatt Jeffrey Epsteint később letartóztatták.
Zuckerbergék, Warren Buffett és a Gates házaspár is arra törekszik, hogy a hatalmas vagyonuk ellenére gyermekeik jó példát lássanak, és ne váljanak elkényeztetett felnőttekké.
Február elsejétől Ausztriában kötelezővé tették a 18 éven felüliek számára a koronavírus elleni oltást. Azokra, akik megtagadják felvételét, 600-tól 3600 euróig terjedő, forintban kifejezve akár 1,2 milliós bírságot is kivethetnek. A kormány szerint így nem lesz szükség lezárásokra, szigorú korlátozó intézkedésekre. Az oltásellenes mozgalmakat azonban nem tudták meggyőzni. Folytatódnak a tüntetések, a radikális jobboldali Szabadságpárt pedig jelezte, bíróságon támadja meg a jogszabályt. Mit tanulhat ebből Magyarország? Meddig tűri, engedi a racionális többség, hogy egy dühös, konteóhívő kisebbség veszélyeztesse a járvány elleni védekezést? Nálunk kötelezővé lehetne-e tenni az oltást anélkül, hogy kitörne a káosz?
Külsős ügyvédek a társaság igazgatótanácsának és felsővezetésének tagjait érintő valamennyi hasonló vádat górcső alá vesznek.
Amikor Melinda és Bill Gates bejelentették, hogy 27 évi házasság után válnak, minden jel arra utalt, hogy a világ egyik leggazdagabb házaspárja diszkréten megy szét. Azóta kiderült, hogy a Microsoft társalapítója sem ússza meg botrány nélkül: a Wall Street Journal értesülése nyomán arról számolt be a világsajtó, hogy a feleség már két éve ki akar szállni, amiért a férje túl sokat találkozott a pedofíliáért elítélt Jeffrey Epsteinnel.
Melinda Gates azután lépett kapcsolatba ügyvédeivel, hogy kiderült: férje és Jeffrey Epstein számos alkalommal találkozott.
A Microsoft alapítója és felesége 27 év után döntött a házasság felbontása mellett.
Eszementnek és gonosznak nevezte egy interjúban a Microsoft társalapítója a közösségi médiában keringő összeesküvés-elméleteket.
Hosszabb szünet után ismét szemügyre vette a koronavírus-járvány helyzetét Bill Gates, aki már a lezárások kezdete óta figyeli a kórokozó terjedését, illetve az egészségügyre és a gazdaságra nehezedő nyomást.
A Gates Notes weboldalon közzétett lista első helyén a magyar származású Edith Eva Eger A döntés című könyve szerepel.
A milliárdos arról tweetelt, hogy a média nem túl pontos képet fest arról, mi is okozza a legtöbb ember halálát.
Az Európai Bizottság és a Bill Gates elnökletével működő Breakthrough Energy tiszta energiákkal foglalkozó, 100 millió euró tőkéjű befektetési alapot hozott létre - írta az MTI az uniós bizottság közlése alapján.
Elhunyt Paul Allen, a Microsoft informatikai óriáscég egykori társalapítója - jelentette be hétfőn este Allen befektetési vállalata.
A világ leggazdagabb embere, Bill Gates 64 millió Microsoft részvényt adományozott el, ezeknek értéke 4,6 milliárd dollár. Gates eddig összesen több mint 50 milliárd dollárt fordított jótékony célra, idei adománya mellett még Warren Buffett és Michael Dell milliárdos adományai is eltörpülnek - írja a Bloomberg.
Idén is Bill Gates a világ leggazdagabb embere a Forbes listáján, jelenlegi vagyonát 86 milliárd dollárra becsüli az amerikai üzleti magazin.
Bill Gates szerint a kormányoknak meg kellene adóztatnia azokat a cégeket, amelyek kihasználják a robotika nyújtotta előnyöket, hogy aztán a befolyt összegekből más jellegű munkahelyeket lehessen teremteni.
A nemzetközi közösségnek fel kell ismernie, hogy valódi a veszélye egy világméretű járványnak, és a lehető leggyorsabban fel kell készülnie rá – jelentette ki a Microsoft-alapító Bill Gates szombaton, az 53. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencia (MSC) második napján elmondott beszédében.
Egy pekingi egyetemmel szövetkezve speciális kurzusokon az adományozás művészetére taníttatja a jövőben az adakozni kész kínai gazdagokat a humanitárius tevékenységéről is ismert amerikai milliárdos Bill Gates.
A világ legnagyobb része számára már a „milliárdos” is felfoghatatlan gazdagságot takar. Egy londoni pénzügyi jogász számításai szerint már nincs messze az idő, hogy megjelenjen a Földön az első „trilliomos”, azaz egy olyan szupermágnás, akinek vagyona eléri az egymilliószor egymillió dollárt.
Bár magát technokratának tartja, mégsem hisz abban, hogy a technika önmagában képes megváltani a világot. Ez az úr, aki magát - teljes joggal - technokratának tartja, a Financial Times-ban megjelent interjúban, nem más, mint Bill Gates.
„Valóban, zajlanak az egyeztetések a Real Madriddal” – Maria Garana, a Microsoft számítástechnikai gigavállalat spanyolországi vezetője nyilatkozott ekként az Antena 3 csatorna értesülésére reagálva. Napok óta rebesgetik, hogy Bill Gates, a világ (momentán) második leggazdagabb embere szeretné elérni, hogy cége a világ leggazdagabb labdarúgó klubja stadionjának névadójává váljon.