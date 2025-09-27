Vetélkedés az oltásellenes pályán - Politikai tényezővé gyúrták ki magukat a konteó-hívők

Február elsejétől Ausztriában kötelezővé tették a 18 éven felüliek számára a koronavírus elleni oltást. Azokra, akik megtagadják felvételét, 600-tól 3600 euróig terjedő, forintban kifejezve akár 1,2 milliós bírságot is kivethetnek. A kormány szerint így nem lesz szükség lezárásokra, szigorú korlátozó intézkedésekre. Az oltásellenes mozgalmakat azonban nem tudták meggyőzni. Folytatódnak a tüntetések, a radikális jobboldali Szabadságpárt pedig jelezte, bíróságon támadja meg a jogszabályt. Mit tanulhat ebből Magyarország? Meddig tűri, engedi a racionális többség, hogy egy dühös, konteóhívő kisebbség veszélyeztesse a járvány elleni védekezést? Nálunk kötelezővé lehetne-e tenni az oltást anélkül, hogy kitörne a káosz?