Nem indul el a Szuperliga

A magyar férfi kézilabda-válogatott hosszabbítás után 35-32-re kikapott a hatszoros aranyérmes Franciaországtól az egyiptomi világbajnokság szerdai negyeddöntőjében, Gízában, így minden idők harmadik legjobb vb-szereplését produkálva az ötödik helyen zárja a tornát. Franciaország az elődöntőben Svédországgal találkozik, míg a másik ágon Spanyolország és Norvégia méri össze erejét.



Szerdai mérkőzések Negyeddöntő: Dánia-Egyiptom 35-35 (16-13, 28-28, 31-29, 34-34, 34-35), hétméteresekkel: 4-3 Svédország-Katar 35-23 (14-10) Spanyolország-Norvégia 31-26 (21-15) Franciaország-Magyarország 35-32 (12-14, 30-30, 32-31) Alsóházi helyosztók: A 25. helyért (az Elnök Kupáért): Tunézia-Ausztria 37-33 (19-16) A 27. helyért: Chile-Kongói DK 35-30 (18-13) A 29. helyért: Marokkó-Angola 27-27 (13-14), hétméteresekkel: 3-2 A 31. helyért: Koreai Köztársaság - Zöld-foki Köztársaság 10-0 - játék nélkül

70. perc: Nincs több gól, Franciaország 35-32-re győzött és ott van a legjobb négy között. Szépségtapasz: Bánhidi Bence a meccs embere. 69. perc: Tournat gyors góljával megint kettő közte. (34-32) Belemenést fújnak a magyarok ellen, innen most már csoda kellene. Abalo is betalált. (35-32) 68. perc: Újabb magyar eladott labda, amit azonnal megbüntettek a franciák. (33-31) Lékai harcolt ki hetest, Balogh Zsolt belőtte! (33-32) 67. perc: Hatalmas bravúr Miklertől, a lehető legjobbkor. 66. perc: Bánhidi harcolt ki hetest, de Gérard megfogta Máthé lövését.

65. perc: Újabb magyar eladott labda, de sikerült kibekkelni a maradék időt. 64. perc: Lékai átlövése nem jó, Lagarde válaszolt, kár volt ezért. (32-31) 63. perc: Ancsin lövését blokkolták, de Bóka labdát szerzett ezután. 62. perc: Bodó átlövése utat talált a hálóba. (30-31) Újabb francia hetes, Mahé pattintotta be higgadtan. (31-31) 61. perc: Jön a kétszer öt perc hosszabbítás, a franciák indították útnak a labdát. Hétmétereshez jutottak a gallok, de Descat a kapu fölé lőtt.

60. perc: Nincs francia gól, Bánhidi egalizál. (30-30) Még 17 másodperc, időt kért Franciaország. Sikerült hosszabbításra menteni hihetetlen izgalmak után. Időközben Dánia után Spanyolország és Svédország már a négy között. 59. perc: Mikler újabb védése után Máthé szépít. (30-29) Még másfél perc. 58. perc: Sietnek a magyarok, gyors gól Bókától. (30-28) 57. perc: Bodó lövéséből nincs gól, hiába volt fault, nem fújtak a bírók. Porte ziccerét védte a visszatérő Mikler. 56. perc: Eladták a labdát a franciák, Bóka büntette meg ezt. (29-27) Memtől jött a gyors válasz. (30-27) 55. perc: Bodó bejátszása rossz, most már nem fognak sietni a franciák, akik időt kértek. Nyeregben a gallok. 54. perc: Székely jött Mikler helyére, aki sajnos a második félidőben nem sokat tudott segíteni. Hetest kaptak a franciák, Descat nem hibázott. (29-26) 53. perc: Lékai lövését fogta Genty, Lagarde révén hárommal mennek a franciák. (28-25) Gyors válasz Bodótól. (28-26) 52. perc: Magyar kapufa után büntetnek a franciák. (27-25) 51. perc: Lagarde talált be. (26-25) 50. perc: Magyar labdaszerzés után Bóka vette be az üres kaput. (25-25) Kiegészültek a franciák. 49. perc: Mikler védett, de visszakerült a labda a franciákhoz, akik most nem sietnek. 48. perc: Tournat megint! (25-23) Mem megy le két percre, lekönyökölte Lékait. Bókára jött ki a játék, be is vágta. (25-24) 47. perc: Lékai szórta el a labdát, könnyű francia gól a válasz. (24-22) Bánhidi javított gyorsan. (24-23) 46. perc: Tournat kapta a labdát beállóban, gól. (23-22) 45. perc: Szita lövésébe beleért Genty, de a labda a hálóban. (22-21) Elszórták a labdát a franciák, Sipos egalizált. (22-22) 44. perc: Rossz a bejátszás Bánhidinek, de gyorsan elszórták a labdát a franciák. 43. perc: N'Guessan harcolt ki hetest, Descat lőtte be. (22-20) 42. perc: N'Guessan varrta be, Mikler reagálni sem tudott. (21-19) Szita talált be válaszként, ez nagyon kellett. (21-20) 41. perc: Magyar időkérés, nem ok nélkül. „Küzdjünk, hajtsunk” – hangzik Lékaitól, de Genty védett megint. 40. perc: Szita lövését fogta Genty, immár a franciák vezetnek Porte góljával. (20-19) 39. perc: Szita átlövésére (17-19) Porte válaszolt azonnal. (18-19) Máthé blokkolt lövése után egyenlítettek a franciák. (19-19) 38. perc: Hornyák megcsinálta a helyet Bánhidinek, aki köszönte (16-18), de jött a villámgyors francia válasz. (17-18) 37. perc: Mem vágta be tízről kíméletlenül. (16-17) 36. perc: Bánhidi harcolt ki hetest, amit Máthé értékesített. (15-17) 35. perc: Sipos blokkolja az átlövést, de Descat a szélről már nem hibázott. (15-16) 34. perc: Máthé révén újra kettő közte. (14-16) 33. perc: Kiegészültek a franciák, Szita löketét fogta Genty. Gyorsan fordultak a gallok, ott egy újabb gól. (14-15) 32. perc: Mem révén zárkóznak a franciák, (13-14) de gyorsan jött a válasz Bánhiditől. Közben kapust cseréltek a gallok. 31. perc: Magyarország indította útnak a labdát. Hiába az emberelőny, Bánhidi rálépett a hatos vonalra, jöhetnek a franciák.

Félidő: A magyar csapat kétgólos előnnyel zárta az első 30 percet. A szünetben Spanyolország-Norvégia 21-15, Svédország-Katar 14-10. 30. perc: Magyar labdaszerzés után Bodó bombázta telibe a kapufát, de sikerült begyűjteni a kipattanót. Fél perccel a vége előtt Gulyás István is időt kért. Lagarde kézre ütött, kiállítás a franciáknál. Lékai két másodperccel a vége előtt betalált. (12-14) 29. perc: Gérard kipöckölte Bodó lövését, az egyenlítésért támadhatnak a franciák, akik időt kértek. 28. perc: Lékai talált be (11-13), majd szinte azonnal jött a válasz a franciáktól. (12-13) 27. perc: Ancsin ejtette el a labdát, Guigou vette be az üres kaput. (11-12) 26. perc: Sipost küldik le két percre, neki ez már a második. Fabregas beállósból szépít. (10-12) 25. perc: Amit lehet, azt Mikler megfogja (50 százalékon áll), a fordulás után Bodó növelte a különbséget. (9-12) 24. perc: Pedro a jobb szélről próbálkozik, Gérard azonban hárított. 23. perc: Jön a válasz Ancsintól (9-11), majd Mikler védett. 22. perc: Karabatic kapta beálló pozícióban a labdát, Mikler tehetetlen. (9-10) 21. perc: Újabb magyar eladott labda után átlövésből eredményesek a franciák. (8-9) Kilenc perc után végre egy magyar gól, Bóka a szélről. (8-10) 20. perc: Gyors francia ellentámadás, Guigou kíméletlen. (7-9) 19. perc: Máthé újabb lövése kerülte el a kaput, Mikler viszont egy kis szerencsével megfogott egy átlövést. 18. perc: Megtorpantak a magyarok, öt perce nincs lőtt gól, a franciák viszont ismét betaláltak. (6-9) 17. perc: Máthé durrantott a kapu mellé, de a franciák sem találtak be ezután. 16. perc: Tetszetős kínai a magyaroktól, de megvan az első védés a francia kapustól. Mikler ugyan ismét védett egy nagyot, a kipattanóból tovább zárkóztak. (5-9) 15. perc: Magyar labdavesztés után Guigou indult meg ziccerben. (4-9) 14. perc: Mikler egészen hihetetlen, megfogott egy újabb ziccert. 13. perc: Újabb magyar kiállítás, ezúttal Bánhidit küldték le. A franciák hetest kaptak, Guigou átemelte Miklert. (3-8) A Bánhidi helyére érkező Rosta villant meg beálló pozícióban. (3-9) 12. perc: Guigou talált be, zárkóznak a franciák. (2-7) Nem torpantak meg a magyarok, Bánhiditől érkezett a válasz. (2-8) 11. perc: Egy elrontott francia ziccer után Lékai révén tovább nőtt a különbség. (1-7) 10. perc: Kapus nélkül a magyar csapat támadásban, Bánhidi lerántásáért Fabregast küldték le két percre a bírók. Sikerült bejátszani a labdát Bánhidinek, aki bedobta a ziccert. (1-6) 9. perc: Pedro szerzett labdát, majd ziccerben indult meg, s nem is hibázta el a ziccert. (1-5) Ezt követően Sipost kiállították, de eladták a játékszert a franciák. 8. perc: Bánhidi kapott sárgát, majd Mikler fogott meg egy újabb lövést. A labda visszakerült a franciákhoz. 7. perc: Csodás kezdés: Lékai talált be. (1-4) 6. perc: Lékai villanása után újra kettő közte (1-3), majd Mikler védett egy újabb N'Guessan-lövést. 5. perc: Mikler újabb ziccert védett, a labda visszapattant a franciákhoz, megvan a gallok első gólja. (1-2) 4. perc: N'Guessan lövése elkerülte a magyar kaput, majd a magyar támadás is eredménytelenül zárult. 3. perc: Kapus nélkül, egyenlő létszámban támadnak a franciák, Mikler újabb védése után viszont Szita növelte a különbséget. (0-2) 2. perc: Rögtön emberelőnybe került a magyar csapat, Szita ellen Mahé szabálytalankodott. Máthé Dominik révén a magyarok kerültek előnybe. (0-1) 1. perc: A franciák indították útnak a labdát, Mikler Roland pedig egyből egy védéssel mutatkozott be.

A magyar szakvezetés a 20 fős keretből ezúttal Borbély Ádámot, Hanusz Egont, Nagy Bencét és Topic Petart hagyta ki a meccskeretből.