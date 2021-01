Továbbra is 100 másodpercre van a végítélet

A járványhelyzet kezelése alapján havonta listát készít a Bloomberg.

Frissítette havi országlistáját a Bloomberg: a Covid Resilience Rankinget annak alapján állítják össze, hogy melyik ország hogyan vészeli át a világjárványt, sikerült-e javítani a számokon, ellaposítani a görbét, minimalizálni az új fertőzések számát – úgy, hogy közben a gazdasági és társadalmi károkat is mérséklik, vagy, ahogy írták: a lista arról szól, hol jó most élni a világon – írta a Qubit . Az aktuális listánál már figyelembe vették azt is, hogyan zajlik a lakosság beoltása, illetve milyenek a GDP-növekedési kilátások 2021-es előrejelzések. A lista élén hónapok óta Új-Zéland áll, az élmezőnyhöz Szingapúr, Ausztrália és Tajvan tartozik. Ezekben az országokban ugyan még nem kezdték el a lakosság beoltását, nem is nagyon van rá szükség, ugyanis sikerült megszüntetni a vírus közösségi terjedését. Az 53 országot tartalmazó rangsor utolsó helyén álló Mexikóban a fertőzésszám és a halálesetek száma is rekordot döntött az elmúlt napokban.