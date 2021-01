Politikasemleges lesz a Facebook

Donald Trump az eltelt négy évben diktátorokkal flörtölt, odahaza pedig aláásta a demokratikus intézményeket. Ezt a magyarországi kormányzat előszeretettel koppintotta, Joe Biden érkezésével azonban minden megváltozott.

A világ vezetői aggódnak, hogy Trump jóvátehetetlen károkat okozott a demokráciának. Ezt a Bizottság elnöke fejtette ki a Világgazdasági Fórum virtuális konferenciáján, külön kiemelve azt a döbbenetet, amit az amerikai törvényhozás megostromlása okozott. Von der Leyen szerint a roham, amelyet az elnök provokált ki, megmutatta, milyen fontos, hogy a politikusok foglalkozzanak a digitális világ árnyoldalaival. Ő maga el nem tudta volna képzelni, hogy a csőcselék lerohanja a Kongresszust. Mint mondta, természetesnek vesszük, hogy a demokratikus értékek benne vannak a mai ember DNS-ében, és ez igaz is. Ám nap mint nap meg kell védeni a jogállamot a gyűlöletbeszéddel, a dezinformációval, az álhírekkel és az erőszakos uszítással szemben. Hiszen Vízkereszt napján mindenki láthatta, milyen rövid út vezet a vad összeesküvés elméletektől egy rendőr haláláig. A lap kitér arra, hogy Trump az eltelt négy évben diktátorokkal flörtölt, odahaza pedig aláásta a demokratikus intézményeket. Folyamatosan megszegte a bevett normákat és megmutatta, miként viselkednek a tekintélyelvű vezetők. Ugyanakkor a Hamilton College egyik politológusa szerint másutt is alááshatja a demokráciát, hogy az elnök megpróbálta megfordítani a választási eredményt. Hiszen magyar, török és más kormánypolitikusok már koppintják a Trump módszerét, amikor fake news-zal igyekeznek elhárítani a kritikát.

Magyarországhoz és Lengyelországhoz hasonlóan Szlovéniában is javában zajlik a kulturkampf, a Jansa-kormány az utóbbi 10 hónapban öt múzeum igazgatóját cserélte le, ideértve a Nemzeti Múzeumot is. Értelmiségi ellenzék szerint a populista vezető a kulturális háborúval ellenőrzése alá kívánja vonni az érintett intézményeket, hogy konzervatívabb és nacionalista pályára állítsa azokat. Ezt azonban a hatalom cáfolja, és azt állítja, hogy szó sincs politikai kinevezettekről, a jelölteket nyilvános pályázaton választották ki. Továbbá hogy a „normális” művészeknek nincs mitől félniük. A másik oldal viszont úgy értékeli, hogy a miniszterelnök próbálja fenekestül felforgatni a kulturális életet, ezért rendszeresek a tiltakozások, tüntetések, nyílt levelek. De a múlt hónapban 150 nyugat-európai, illetve amerikai tudós is közös állásfoglalásban ítélte el a kormány irányvonalát. Sokan attól félnek, hogy Jansa is a magyar, illetve lengyel példát követi, ám ezt hátráltatja, hogy azokkal ellentétben többsége igen törékeny.

A nemzetközi piacot célozza meg Mészáros Lőrinc, amikor az összeáll a svájci Stadlerral, hogy közösen gyártsanak vasúti teherkocsikat Magyarországon. Az üzletember, akit a jelentés Orbán legfőbb üzleti szövetségesének nevez, benne van a Budapest-Belgrád vasútvonal felújításában, ezen felül vannak érdekeltségei az energetikában, az idegenforgalomban, a pénzügyi szektorban és a sajtóban. Akkor lódult meg a szekere, amikor a kormányfő összekülönbözött Simicskával. Cégei szakmányban kapnak állami megbízásokat, részben uniós pénzekből. Orbán és Mészáros azonban többször is cáfolta, hogy bármiféle üzleti kapcsolat lenne köztük. Magyarország ugyanakkor nagyot zuhant a Transparency International korrupciós listáján, a civil szervezet szerint az EU-ban egészen kivételes az az intézményes korrupció, ami a magyaroknál érhető tetten. A Stadler tulajdonosát, a milliárdos Peter Spuhlert mostanában bírálják, mert összeállt a térség egy másik ellentmondásos vezetőjével is, amikor 8 éve üzemet épített Minszk közelében. Civil szervezetek kérték az iparmágnást, hogy határolódjon el Lukasenkótól, ám az azt üzente vissza, hogy gazdasági szereplőként neki nem ez a dolga.

Csehország is mérlegeli, hogy Magyarországhoz hasonlóan Oroszországtól vesz ellenszert a koronavírus ellen, miután az EU csak lassan halad a beszerzéssel. Prága már maga is megpróbálkozott, hogy Brüsszel megkerülésével becserkésszen két gyárat, ám azok nemet mondtak neki. A kormány tanácsadója, aki egy hónapig egészségügyi miniszter volt, a maga részéről szorgalmazza a Szputnyik V alkalmazását, bár elismerte, hogy még nem olvasta a vakcinával kapcsolatos nagy tanulmány eredményeit. Azt azonban megjegyezte, hogy az oltás javarészét nyugati készítményekből oldanák meg, mert az oroszok – kapacitásgondok miatt – nem tudnak elég ellenanyagot küldeni. Ugyanakkor úgy véli, hogy fontolóra kell venni az üzletet a kínai Sinopharmmal is, mert annak a készítménye valószínűleg képes hatástalanítani az új vírustörzseket is. Viszont nagyjából félévente újra és újra be kell adni, mert csak rövidebb időre nyújt védettséget. Ugyanakkor az egészségügyi tárca jelenlegi vezetője visszautasította, hogy orosz szert vásároljanak. Csehországban a lakosság 65 %-a szeretne immunitást, eddig 220 ezer embert oltottak be.